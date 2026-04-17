Группа частной ПВО впервые сбила реактивный шахед РФ — видео

Группа частной противовоздушной обороны впервые сбила реактивный "шахед" на скорости более 400 километров в час.

Украинская частная ПВО сбила реактивный шахед РФ

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Продолжаем развивать проект частной ПВО. Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности, зафиксировано первое сбивание реактивного дрона.

По словам министра, Россия масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и более сложных для перехвата, и это новый уровень сложности.

Мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы — частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта — быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Он отметил, что сейчас на 19 предприятиях формируется частная группа ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.