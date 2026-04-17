Группа частной ПВО впервые сбила реактивный шахед РФ — видео

Группа частной противовоздушной обороны впервые сбила реактивный "шахед" на скорости более 400 километров в час.
Главные тезисы
- Группа частной ПВО впервые сбила реактивный “шахед” на скорости более 400 км/ч в Харьковской области.
- Украинская противовоздушная оборона на пути масштабирования защитных возможностей против российских реактивных дронов.
Украинская частная ПВО сбила реактивный шахед РФ
Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
По словам министра, Россия масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и более сложных для перехвата, и это новый уровень сложности.
Мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы — частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта — быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
Он отметил, что сейчас на 19 предприятиях формируется частная группа ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.
