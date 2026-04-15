Федоров заявил о росте уровня перехвата Украиной крылатых ракет и дронов РФ
Федоров
Источник:  Укринформ

Украина укрепила противовоздушную оборону, в том числе уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а перехват дронов вырос до 90%.

  • Украина значительно укрепила противовоздушную оборону, достигнув уровня перехвата крылатых ракет до 80% и дронов до 90%.
  • Министр обороны Федоров сообщил о большом количестве ракет и дронов, выпущенных Россией по Украине, подчеркнув важность устойчивости страны.

Федоров на Рамштайне заявил об усилении ПВО Украины

Об этом министр обороны Михаил Федоров сказал во время заседания Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны государств-членов НАТО (Ukraine Defense Contact Group) в гибридном формате.

Мы укрепили нашу противовоздушную оборону — уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а перехват дронов вырос до 90%.

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

По словам министра, в период с ноября 2025 по март 2026 Кремль выпустил по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed.

Целью было разрушить нашу энергосистему и оставить людей в темноте. Но Украина выстояла.

Он поблагодарил глав оборонных ведомств Германии — Бориса Писториуса, Великобританию — Джона Гили и генерального секретаря НАТО Марка Рютта за участие в сегодняшнем заседании, а также за каждую страну, которая вносит вклад в укрепление оборонных способностей Украины.

Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются. Но дипломатия работает только тогда, когда Украина сильна на поле боя и способность России продолжать эту войну существенно уменьшена.

Федоров также выразил благодарность всем партнерам, которые вносят вклад через PURL, в частности Германии, Нидерландам, Испании, Польше и Румынии за предоставление или обязательство предоставить Украине ракеты Patriot.

Отдельно он поблагодарил Писториуса за начало этой инициативы, а также Соединенные Штаты за то, что предоставили возможность партнерам закупать необходимые перехватчики.

Мы делаем каждый метр украинской земли очень дорогим для врага. Сейчас Россия теряет 254 военнослужащих за каждый квадратный километр. В Донецкой области враг теряет в среднем 428 военнослужащих на квадратный километр.

Федоров отметил, что Украина усиливает давление на экономику России, в частности, в энергетическом секторе. Действия украинской армии нарушают логистику, увеличивают расходы и уменьшают ресурсы, доступные для финансирования этой войны.

Сегодня мы представим новые инициативы, направленные на укрепление нашего сотрудничества. Настоящие взаимовыгодные партнерства. Наши ключевые приоритеты остаются неизменными: противовоздушная оборона, масштабирование украинских дронов и ракет и достаточное обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Вместе мы приблизим справедливый и длительный мир.

