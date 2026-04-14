Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделяют 2 млрд евро для Украины

В 2026 году Украина получит масштабную военную помощь от своих союзников — Бельгии и Испании. Каждая из этих стран выделит по 1 миллиарду евро. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Бельгия и Испания продолжают усиливать Украину

По словам Михаила Федорова, он провел переговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испанией Маргаритой Роблес.

В центре внимания сторон — усиление ПВО, развитие дроновых возможностей и «чешской инициативы» для обеспечения ВСУ артиллерией дальнобойного поражения.

На этом фоне Бельгия объявила о выделении 1 млрд. оборонной помощи для Украины в 2026 году.

Более того, страна настроена передать ВСУ дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для имеющихся самолетов.

В этом году Испания также предоставляет 1 млрд. евро в поддержку Украины. В ходе встречи было уделено внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить список производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По словам Федорова, официальный Киев предложил возможность тестировать испанские дроны на поле боя.