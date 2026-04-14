Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділяють 2 млрд євро для України
Протягом 2026 року Україна отримає масштабну військову допомогу від своїх союзників — Бельгії та Іспанії. Кожна з цих країн надасть по 1 мільярду євро. З такою заявою виступив міністр оборони України Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Бельгія налаштована передати ЗСУ додаткові винищувачі F-16.
  • Завдяки win-win співпраці Україна продовжує стримувати просування армії РФ.

Бельгія та Іспанія продовжують посилювати Україну

За словами Михайла Федорова, він провів переговори з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

У центрі уваги сторін — посилення ППО, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення ЗСУ артилерією далекобійного ураження.

На цьому тлі Бельгія оголосила про виділення 1 млрд оборонної допомоги для України в 2026 році.

Ба більше, країна налаштована передати ЗСУ додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Цьогоріч Іспанія також надає 1 млрд євро на підтримку України. Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За словами Федорова, офіційний Київ запропонував можливість тестувати іспанські дрони безпосердньо на полі бою.

Міністр висловив вдячність Бельгії та Іспанії за їхню постійну допомогу.

