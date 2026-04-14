Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділяють 2 млрд євро для України

Протягом 2026 року Україна отримає масштабну військову допомогу від своїх союзників — Бельгії та Іспанії. Кожна з цих країн надасть по 1 мільярду євро. З такою заявою виступив міністр оборони України Михайло Федоров.

Бельгія та Іспанія продовжують посилювати Україну

За словами Михайла Федорова, він провів переговори з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

У центрі уваги сторін — посилення ППО, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення ЗСУ артилерією далекобійного ураження.

На цьому тлі Бельгія оголосила про виділення 1 млрд оборонної допомоги для України в 2026 році.

Ба більше, країна налаштована передати ЗСУ додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Цьогоріч Іспанія також надає 1 млрд євро на підтримку України. Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами Федорова, офіційний Київ запропонував можливість тестувати іспанські дрони безпосердньо на полі бою.