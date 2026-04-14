Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділяють 2 млрд євро для України

Протягом 2026 року Україна отримає масштабну військову допомогу від своїх союзників — Бельгії та Іспанії. Кожна з цих країн надасть по 1 мільярду євро. З такою заявою виступив міністр оборони України Михайло Федоров.
Головні тези:
- Бельгія налаштована передати ЗСУ додаткові винищувачі F-16.
- Завдяки win-win співпраці Україна продовжує стримувати просування армії РФ.
Бельгія та Іспанія продовжують посилювати Україну
За словами Михайла Федорова, він провів переговори з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.
У центрі уваги сторін — посилення ППО, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення ЗСУ артилерією далекобійного ураження.
На цьому тлі Бельгія оголосила про виділення 1 млрд оборонної допомоги для України в 2026 році.
Ба більше, країна налаштована передати ЗСУ додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.
За словами Федорова, офіційний Київ запропонував можливість тестувати іспанські дрони безпосердньо на полі бою.
Міністр висловив вдячність Бельгії та Іспанії за їхню постійну допомогу.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-