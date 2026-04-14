ППО знешкодила ракету та 114 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи
Протягом минулої ночі російські загарбники завдавали ударів по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

ППО оголосила результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ АР Крим, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Сирський попередив про нову тактику армії РФ
Олександр Сирський
Сирський
Британія зірвала таємну операцію Путіна щодо підводних трубопроводів та кабелів у Атлантиці
човен
ССО оприлюднили відео ураження бурових платформ компанії “Лукойл” РФ
ССО
вибух

