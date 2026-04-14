ППО знешкодила ракету та 114 дронів під час нової атаки РФ

Протягом минулої ночі російські загарбники завдавали ударів по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО оголосила результати своєї роботи
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ АР Крим, близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
