ПВО обезвредила ракету и 114 дронов во время новой атаки РФ
В минувшую ночь российские захватчики наносили удары по Украине четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда — ТОТ АР Крым, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Информация о трех российских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Сырский предупредил о новой тактике армии РФ
Александр Сырский
Сырский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия сорвала тайную операцию Путина насчет подводных трубопроводов и кабелей в Атлантике
подводная лодка
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ССО обнародовали видео поражения буровых платформ компании "ЛУКойл" РФ
ССО
ССО

