ПВО обезвредила ракету и 114 дронов во время новой атаки РФ

В минувшую ночь российские захватчики наносили удары по Украине четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

ПВО объявило результаты своей работы

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда — ТОТ АР Крым, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Информация о трех российских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.