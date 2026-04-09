Британия сорвала тайную операцию Путина насчет подводных трубопроводов и кабелей в Атлантике

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин тайно отправил подлодки в кабели и трубопроводы Британии, но операция провалилась. В Британии публично предупредили Москву о "серьезных последствиях".

Британия сорвала тайную подводную операцию Путина

Об этом заявил министр обороны Джон Гили на пресс-конференции по Даунинг-стрит.

В британских водах Атлантического океана обнаружили три российских судна:

ударная подлодка класса "Акула"

две специализированные подлодки Главного управления глубоководных исследований России (ГУДИ)

Ранее, в ноябре 2025 года, британская разведка также зафиксировала в регионе российский разведывательный корабль "Янтарь".

По словам Гили, Путин приказал этим судам "вести гибридную войну против Великобритании и наших союзников, в том числе вокруг критически важной подводной инфраструктуры".

Британские военные следили за субмаринами из моря и воздуха в координации с союзниками.

Военный корабль Королевского флота и самолет P-8a Королевских ВВС вместе с союзниками обеспечивали круглосуточное наблюдение за российскими подлодками. Джон Гилли Министр обороны Британии

В отслеживании участвовало более 500 британских военнослужащих. Миссия продолжалась больше месяца и уже завершена.

Мы наблюдали за ними, мы смогли отследить их, разбросали гидролокационные буи, чтобы продемонстрировать им, что мы контролируем каждый час их деятельности.

По словам министра, подлодка класса "Акула" после отслеживания отплыла "домой". За двумя лодками ГУДИ британские военные продолжают наблюдать.

Гили подчеркнул, что подлодки находились в пределах исключительной экономической зоны Великобритании, а не в прибрежных территориальных водах.

По предварительным данным, доказательств повреждения кабелей или трубопроводов нет.

Великобритания имеет одну из самых устойчивых подводных сетей среди всех стран со встроенными резервными механизмами на случай повреждений. Но мы вместе с союзниками, с которыми мы проверим состояние нашей инфраструктуры.

Гили сделал намеренно публичное заявление, чтобы проинформировать о провале операции России.

Президенту Путину я говорю: мы видим вас, мы видим вашу деятельность по нашим кабелям и трубопроводам, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет недопустима и будет иметь серьезные последствия. Тайная операция Путина провалилась, потому что это правительство выполняет нашу первую обязанность — защищает Британию.

В МИД Украины прокомментировали информацию, обнаруженную Британией. В частности, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х написал, что обнаруженная операция РФ демонстрирует острые региональные и глобальные угрозы, возникающие со стороны российского режима. По его словам, разоблачение злонамеренных действий РФ является одним из самых эффективных методов противодействия ей.