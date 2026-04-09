Британія зірвала таємну операцію Путіна щодо підводних трубопроводів та кабелів у Атлантиці
Джерело:  Sky News

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін таємно відправив підводні човни до кабелів і трубопроводів Британії, але операція провалилася. У Британії публічно попередили Москву про "серйозні наслідки".

Головні тези:

  • Британія успішно виявила та зупинила таємну операцію підводних човнів Росії у своїх водах у Атлантиці.
  • Міністр оборони Джон Гілі попередив Москву про серйозні наслідки у разі спроби пошкодження підводних трубопроводів та кабелів.

Британія зірвала таємну “підводну” операцію Путіна

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі на прес-конференції з Даунінг-стріт.

У британських водах Атлантичного океану виявили три російські судна:

  • ударний підводний човен класу "Акула"

  • два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень Росії (ГУДІ)

Раніше, у листопаді 2025 року, британська розвідка також зафіксувала в регіоні російський розвідувальний корабель "Янтар".

За словами Гілі, Путін наказав цим суднам "вести гібридну війну проти Великої Британії та наших союзників, зокрема навколо критично важливої підводної інфраструктури".

Британські військові стежили за субмаринами з моря і повітря — у координації з союзниками.

Військовий корабель Королівського флоту та літак P-8a Королівських ВПС, разом із союзниками, забезпечували цілодобове спостереження за російськими підводними човнами.

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

У відстеженні брали участь понад 500 британських військовослужбовців. Місія тривала понад місяць і вже завершена.

Ми спостерігали за ними, ми змогли відстежити їх, ми розкидали гідролокаційні буї, щоб продемонструвати їм, що ми контролюємо кожну годину їхньої діяльності.

За словами міністра, підводний човен класу "Акула" після відстеження відплив "додому". За двома човнами ГУДІ британські військові продовжують спостерігати.

Гілі наголосив, що підводні човни перебували в межах виключної економічної зони Великої Британії, а не в прибережних територіальних водах.

За попередніми даними, доказів пошкодження кабелів чи трубопроводів немає.

Велика Британія має одну з найстійкіших підводних мереж серед усіх країн, з вбудованими резервними механізмами на випадок пошкоджень. Але ми разом із союзниками, з якими ми перевіримо стан нашої інфраструктури.

Гілі зробив навмисно публічну заяву — щоб поінформувати про провал операції Росії.

Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки. Таємна операція Путіна провалилася, бо цей уряд виконує наш перший обов'язок — захищає Британію.

У МЗС України прокоментували інформацію, виявлену Британією. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х написав, що виявлена операція РФ демонструє гострі регіональні та глобальні загрози, що виникають з боку російського режиму. За його словами, викриття зловмисних дій РФ є одним із найефективніших методів протидії їй.

Ми закликаємо міжнародну спільноту відмовитися від будь-яких бажаних мрій щодо Москви. Цей режим має бути стриманий, ізольований та безжально санкціонований, щоб стримати його агресивні амбіції.

