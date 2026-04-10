ССО обнародовали видео поражения буровых платформ компании "ЛУКойл" РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали кадры поражения двух буровых платформ российской компании "Лукойл" на шельфе Каспийского моря, которое подразделения Deep-strike провели ночью 10 апреля.
Главные тезисы
- Силы специальных операций Украины атаковали буровые платформы компании Лукойл на шельфе Каспийского моря, ограничивая возможности по снабжению топливом армии России.
- Поражение нефтегазовой инфраструктуры России влияет на её способность обеспечивать войска топливом и наполнять бюджет.
ССО поразили буровые платформы РФ на Каспии
Беспилотники ССО попали в ледоустойчивые платформы на месторождении "имени Грайфера" (бывшее месторождение "Ракушечное") и на месторождении "имени Корчагина" в северной акватории Каспийского моря примерно в тысяче километров от линии фронта.
Эти платформы враг использует в цепи снабжения топливом собственной армии.
