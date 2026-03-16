ССО поразили несколько военных объектов РФ на ВОТ — видео

На оккупированной территории Запорожской области поражена вражеская база ремонта поврежденной бронированной техники в Акимовке, в Андреевке ударили по базе технического обслуживания и состава материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в Берестовом задали удары по логистическому центру противника.