Сил специальных операций ВСУ за три дня провели серию поражений военных объектов противника на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ провели поражения на военные объекты РФ на оккупированных территориях.
- Атаки направлены на разрушение враждебных объектов, таких как аэродромы и арсеналы, для лишения противника стратегических возможностей.
ССО поразили вражеские объекты в Севастополе и Запорожье
Успешно поражен состав МТЗ на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационную станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе.
Middle-strike удары средней дальности производятся вглубь оккупированной врагом территории Украины до нескольких сотен километров.
Этой серии поражений подразделениям Middle-stike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за враждебными объектами на временно оккупированных территориях Украины.
