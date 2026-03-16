ССО поразили несколько военных объектов РФ на ВОТ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ССО
ССО
Read in English
Читати українською

Сил специальных операций ВСУ за три дня провели серию поражений военных объектов противника на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области.

ССО поразили вражеские объекты в Севастополе и Запорожье

Успешно поражен состав МТЗ на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационную станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе.

На оккупированной территории Запорожской области поражена вражеская база ремонта поврежденной бронированной техники в Акимовке, в Андреевке ударили по базе технического обслуживания и состава материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в Берестовом задали удары по логистическому центру противника.

Middle-strike удары средней дальности производятся вглубь оккупированной врагом территории Украины до нескольких сотен километров.

Этой серии поражений подразделениям Middle-stike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за враждебными объектами на временно оккупированных территориях Украины.

Поражение вражеских аэродромов, арсеналов, средств РЭБ и РЭР подрывает способности противника. ССО продолжают асимметричные действия по стратегическому истощению врага в ведении войны против Украины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО
ССО
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ССО
РЛС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?