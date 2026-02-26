ССО подорвали группу оккупантов в тылу на Северно-Слобожанском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО подорвали группу оккупантов в тылу на Северно-Слобожанском направлении — видео

ССО
ССО
Читати українською

Группа ССО зашла во вражеский тыл, заложила взрывчатку и подорвала утечку противника. Специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Главные тезисы

  • Группа специального назначения успешно заложила взрывчатку и уничтожила вражескую группу на Северно-Слобожанском направлении.
  • Операторы Сил специальных операций проинфильтрировались в зону вражеской утечки и безопасно провели спецоперацию.

ССО взорвали окупантов в тылу врага

Аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

В соответствии с METT-TC было принято решение, что проведение классической засады составляет повышенный риск для группы специального назначения.

Операторы ССО инфильтрировались во вражеский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно эксфильтрировались.

Результат — уничтожение врага и перерезание его маршрута утечки на данном участке фронта.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС и ССО за одну ночь ликвидировали более 120 спецназовцев ГРУ РФ — видео
Силы беспилотных систем
Украинские воины нанесли колоссальные потери ГРУ РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО Украины уничтожили место хранения "Искандера" — видео
ССО
Что известно о новых успехах ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операторы ССО уничтожили группу оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
ССО
ССО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?