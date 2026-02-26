ССО подорвали группу оккупантов в тылу на Северно-Слобожанском направлении — видео

Группа ССО зашла во вражеский тыл, заложила взрывчатку и подорвала утечку противника. Специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.
Главные тезисы
- Группа специального назначения успешно заложила взрывчатку и уничтожила вражескую группу на Северно-Слобожанском направлении.
- Операторы Сил специальных операций проинфильтрировались в зону вражеской утечки и безопасно провели спецоперацию.
ССО взорвали окупантов в тылу врага
Аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.
Операторы ССО инфильтрировались во вражеский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно эксфильтрировались.
Результат — уничтожение врага и перерезание его маршрута утечки на данном участке фронта.
