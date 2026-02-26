ССО підірвали групу окупантів у тилу на Північно-Слобожанському напрямку — відео
ССО підірвали групу окупантів у тилу на Північно-Слобожанському напрямку — відео

ССО
ССО
Група ССО зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Головні тези:

  • Група ССО здійснила успішну спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку, підірвавши ворожу групу окупантів у тилу.
  • Оператори Сил спеціальних операцій інфільтрувалися в зону ворожого просочування, заклали вибухівку і безпечно вийшли з території.

ССО підірвали окупантів у тилу ворога

Аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.

Відповідно до «METT-TC» було ухвалене рішення, що проведення класичної засідки становить підвищений ризик для групи спеціального призначення.

Натомість, оператори ССО інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися.

Результат — знищення ворога та перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.

