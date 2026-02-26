ССО підірвали групу окупантів у тилу на Північно-Слобожанському напрямку — відео

Група ССО зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.
Головні тези:
- Група ССО здійснила успішну спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку, підірвавши ворожу групу окупантів у тилу.
- Оператори Сил спеціальних операцій інфільтрувалися в зону ворожого просочування, заклали вибухівку і безпечно вийшли з території.
ССО підірвали окупантів у тилу ворога
Аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.
Натомість, оператори ССО інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися.
Результат — знищення ворога та перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.
