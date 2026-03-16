ССО уразили кілька військових об'єктів РФ на ТОТ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ССО
ССО
Read in English

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об’єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

Головні тези:

  • Middle-strike удари підрозділів ССО наносяться на військові об'єкти РФ на окупованих територіях Криму та Запорізької області.
  • Атаки спрямовані на руйнування ворожих об'єктів, таких як аеродроми, арсенали, засоби РЕБ та РЕР, з метою позбавлення противника стратегічних можливостей у веденні війни проти України.

ССО уразили ворожі об'єкти в Севастополі та на Запоріжжі

Успішно уражено склад МТЗ на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі.

На окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому задали ударів по логістичному центру противника.

Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів.

Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України.

Ураження ворожих аеродромів, арсеналів, засобів РЕБ та РЕР підриває спроможності противника. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?