ССО уразили кілька військових об'єктів РФ на ТОТ — відео

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об’єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.
Головні тези:
- Middle-strike удари підрозділів ССО наносяться на військові об'єкти РФ на окупованих територіях Криму та Запорізької області.
- Атаки спрямовані на руйнування ворожих об'єктів, таких як аеродроми, арсенали, засоби РЕБ та РЕР, з метою позбавлення противника стратегічних можливостей у веденні війни проти України.
ССО уразили ворожі об'єкти в Севастополі та на Запоріжжі
Успішно уражено склад МТЗ на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі.
Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів.
Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України.
