ССО вщент розбили 4 російські РЛС у Криму — відео
Події
ССО вщент розбили 4 російські РЛС у Криму — відео

ССО
Небо-У

У серії високоточних ударів підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили чотири радіолокаційні станції в окупованому Криму та командний пункт однієї з бригад морської піхоти противника на Донеччині.

Головні тези:

  • Спеціальні підрозділи ЗСУ успішно уражили 4 РЛС та командний пункт армії РФ.
  • Знищення радіолокаційних станцій у Криму та на Донеччині підірвало спроможності ворога виявляти повітряні цілі.

ССО уразили 4 РЛС в Криму та командний пункт армії РФ на Донеччині

У результаті знищено:

  • РЛС 5Н84А "Оборона-14",

  • РЛС Небо-У,

  • дві РЛС в радіпрозорому куполі в окупованій Євпаторії,

  • елемент ворожого командного пункту в окупованій Зачатівці на Донеччині.

Радіопрозорий купол на РЛС дозволяє антені обертатися в будь-якому напрямку, приховуючи її орієнтацію.

Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі.

ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.

