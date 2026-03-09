ССО вщент розбили 4 російські РЛС у Криму — відео

У серії високоточних ударів підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили чотири радіолокаційні станції в окупованому Криму та командний пункт однієї з бригад морської піхоти противника на Донеччині.
Головні тези:
- Спеціальні підрозділи ЗСУ успішно уражили 4 РЛС та командний пункт армії РФ.
- Знищення радіолокаційних станцій у Криму та на Донеччині підірвало спроможності ворога виявляти повітряні цілі.
ССО уразили 4 РЛС в Криму та командний пункт армії РФ на Донеччині
У результаті знищено:
РЛС 5Н84А "Оборона-14",
РЛС Небо-У,
дві РЛС в радіпрозорому куполі в окупованій Євпаторії,
елемент ворожого командного пункту в окупованій Зачатівці на Донеччині.
Радіопрозорий купол на РЛС дозволяє антені обертатися в будь-якому напрямку, приховуючи її орієнтацію.
Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі.
ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.
