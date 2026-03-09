ССО наголову разбили 4 российских РЛС в Крыму — видео

В серии высокоточных ударов подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ поразили четыре радиолокационные станции в оккупированном Крыму и командный пункт одной из бригад морской пехоты противника Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские Силы специальных операций успешно атаковали 4 РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт вражеской армии в Донецкой области.
- Уничтожение радиолокационных станций существенно ослабило вражескую способность выявлять воздушные цели в регионе.
ССО поразили 4 РЛС в Крыму и командный пункт армии РФ в Донецкой области
В результате уничтожено:
РЛС 5Н84А "Оборона-14",
РЛС Небо-У,
две РЛС в радиопрозрачном куполе в оккупированной Евпатории,
элемент вражеского командного пункта в оккупированной Зачатовке Донецкой области.
Радиопрозрачный купол на РЛС позволяет антенне вращаться в любом направлении, скрывая ее ориентацию.
Уничтожение враждебных РЛС существенно подрывает возможности врага выявлять и уничтожать воздушные цели.
ССО продолжают совершать асимметричные действия с целью стратегического изнеможения врага вести войну против Украины.
