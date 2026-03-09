ССО наголову разбили 4 российских РЛС в Крыму — видео
ССО наголову разбили 4 российских РЛС в Крыму — видео

ССО
РЛС
В серии высокоточных ударов подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ поразили четыре радиолокационные станции в оккупированном Крыму и командный пункт одной из бригад морской пехоты противника Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские Силы специальных операций успешно атаковали 4 РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт вражеской армии в Донецкой области.
  • Уничтожение радиолокационных станций существенно ослабило вражескую способность выявлять воздушные цели в регионе.

ССО поразили 4 РЛС в Крыму и командный пункт армии РФ в Донецкой области

В результате уничтожено:

  • РЛС 5Н84А "Оборона-14",

  • РЛС Небо-У,

  • две РЛС в радиопрозрачном куполе в оккупированной Евпатории,

  • элемент вражеского командного пункта в оккупированной Зачатовке Донецкой области.

Радиопрозрачный купол на РЛС позволяет антенне вращаться в любом направлении, скрывая ее ориентацию.

Уничтожение враждебных РЛС существенно подрывает возможности врага выявлять и уничтожать воздушные цели.

ССО продолжают совершать асимметричные действия с целью стратегического изнеможения врага вести войну против Украины.

