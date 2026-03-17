ССО атаковали российский пункт управления ракетными комплексами

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций отчитывается об успешном поражении военных объектов на оккупированной территории Крыма и на Запорожье. Новые операции были реализованы в ночь на 17 марта 2026 года.

ССО показали свои новые атаки на российские цели

В Верхнекурганном поражен пункт управления ракетными комплексами и мобильная огневая группа противника. В Школьном дроном ССО поражен замаскированный элемент из состава зенитно-ракетной системы С-400, — сказано в заявлении Сил специальных операций.

Более того, под удары украинских воинов попал склад боекомплекта из состава российской армии.

Он находился в городке Терпение на Запорожье.

Что важно понимать, подразделения ССО Middle-strike регулярно производят поражение российских целей на оккупированной территории Украины.

Последовательное поражение эшелонированной системы противовоздушной обороны противника существенно снижает способность контролировать воздушное пространство и прикрывать собственные силы. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического поражения врага в ведении войны против Украины, — отмечают украинские защитники.

Кроме того, они уже опубликовали видео, на котором виден процесс поражения враждебных целей: