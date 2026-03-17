ССО атаковали российский пункт управления ракетными комплексами

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций отчитывается об успешном поражении военных объектов на оккупированной территории Крыма и на Запорожье. Новые операции были реализованы в ночь на 17 марта 2026 года.
Главные тезисы
- Защитники обнаружили и атаковали элемент из зенитно-ракетной системы С-400.
- Также российские захватчики не смогли уберечь от удара ССО свой склад боекомплекта.
ССО показали свои новые атаки на российские цели
Более того, под удары украинских воинов попал склад боекомплекта из состава российской армии.
Он находился в городке Терпение на Запорожье.
Что важно понимать, подразделения ССО Middle-strike регулярно производят поражение российских целей на оккупированной территории Украины.
Кроме того, они уже опубликовали видео, на котором виден процесс поражения враждебных целей:
