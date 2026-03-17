ССО атаковали российский пункт управления ракетными комплексами
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций отчитывается об успешном поражении военных объектов на оккупированной территории Крыма и на Запорожье. Новые операции были реализованы в ночь на 17 марта 2026 года.

Главные тезисы

  • Защитники обнаружили и атаковали элемент из зенитно-ракетной системы С-400.
  • Также российские захватчики не смогли уберечь от удара ССО свой склад боекомплекта.

В Верхнекурганном поражен пункт управления ракетными комплексами и мобильная огневая группа противника. В Школьном дроном ССО поражен замаскированный элемент из состава зенитно-ракетной системы С-400, — сказано в заявлении Сил специальных операций.

Более того, под удары украинских воинов попал склад боекомплекта из состава российской армии.

Он находился в городке Терпение на Запорожье.

Что важно понимать, подразделения ССО Middle-strike регулярно производят поражение российских целей на оккупированной территории Украины.

Последовательное поражение эшелонированной системы противовоздушной обороны противника существенно снижает способность контролировать воздушное пространство и прикрывать собственные силы. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического поражения врага в ведении войны против Украины, — отмечают украинские защитники.

Кроме того, они уже опубликовали видео, на котором виден процесс поражения враждебных целей:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла удар по российской БРК "Бастион"
Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шойгу признал, что Украина способна атаковать все регионы РФ
Шойгу жалуется на то, что Украина достает до Урала
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Путин ударил по собственной армии решением о запрете Telegram
Военные операции России снова оказались под вопросом

