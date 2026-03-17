ССО атакували російський пункт управління ракетними комплексами — відео

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій звітують про успішне ураження військових об’єктів на окупованій території Криму та на Запоріжжі. Нові операції відбулися в ніч на 17 березня 2026 року.
Головні тези:
- Захисники виявили та атакували елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400.
- Також російські загарбники не змогли вберегти від удару ССО свій склад боєкомплекту.
ССО показили свої нові атаки на російські цілі
Ба більше, під удари українських воїнів потрапив склад боєкомплекту зі складу російської 58 загальновійськової армії.
Він знаходився в містечку Терпіння, що на Запоріжжі.
Що важливо розуміти, підрозділи ССО Middle-strike регулярно здійснюють ураження російських цілей на окупованій території України.
Окрім того, вони вже опублікували відео, на якому видно процес ураження ворожих цілей:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-