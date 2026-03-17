ССО атакували російський пункт управління ракетними комплексами — відео

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій звітують про успішне ураження військових об’єктів на окупованій території Криму та на Запоріжжі. Нові операції відбулися в ніч на 17 березня 2026 року.

ССО показили свої нові атаки на російські цілі

У Верхньокурганному уражено пункт управління ракетними комплексами та мобільну вогневу групу противника. В Шкільному дроном ССО уражено замаскований елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400, — йдеться в заяві Сил спеціальних операції.

Ба більше, під удари українських воїнів потрапив склад боєкомплекту зі складу російської 58 загальновійськової армії.

Він знаходився в містечку Терпіння, що на Запоріжжі.

Що важливо розуміти, підрозділи ССО Middle-strike регулярно здійснюють ураження російських цілей на окупованій території України.

Послідовне ураження ешелонованої системи протиповітряної оборони противника суттєво знижує його здатність контролювати повітряний простір і прикривати власні сили. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України, — наголошують українські оборонці.

Окрім того, вони вже опублікували відео, на якому видно процес ураження ворожих цілей: