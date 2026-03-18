ССО показали поражение подразделения "Рубикон" в Донецке
ССО отчитываются о новых успешных ударах
В течение ночи 18 марта Силы специальных операций Украины совершили новую успешную серию Middle Strike ударов по российским военным целям в оккупированной части Донецкой области.

Главные тезисы

  • Россияне не смогли уберечь свой координационный центр работы подразделений беспилотных систем.
  • К новым операциям ССО снова присоединились украинские партизаны.

По словам украинских воинов, непосредственно в Донецке их дальнобойные БПЛА мощно атаковали базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон".

Более того, под новый удар бойцов ССО потравил элемент управления этим подразделением.

Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага, — сказано в заявлении Сил специальных операций Украины.

ССО обращают внимание на то, что под контролем россиян пока находится поселок Вильне — именно там украинские войска разнесли склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

Стоит отметить, что партизаны Движения сопротивления приобщились к этим операциям, сделав их максимально эффективными.

Подразделения Сил специальных операций производят Middle Strike удары по объектам врага на оккупированной территории Украины. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического истощения врага в ведении войны против Украины.

