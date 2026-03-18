ССО показали поражение подразделения "Рубикон" в Донецке

В течение ночи 18 марта Силы специальных операций Украины совершили новую успешную серию Middle Strike ударов по российским военным целям в оккупированной части Донецкой области.
Главные тезисы
- Россияне не смогли уберечь свой координационный центр работы подразделений беспилотных систем.
- К новым операциям ССО снова присоединились украинские партизаны.
ССО отчитываются о новых успешных ударах
По словам украинских воинов, непосредственно в Донецке их дальнобойные БПЛА мощно атаковали базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон".
Более того, под новый удар бойцов ССО потравил элемент управления этим подразделением.
ССО обращают внимание на то, что под контролем россиян пока находится поселок Вильне — именно там украинские войска разнесли склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.
Стоит отметить, что партизаны Движения сопротивления приобщились к этим операциям, сделав их максимально эффективными.
Больше по теме
