РФ ударила по Харькову и Краматорску — погиб мужчина, 10 гражданских пострадали

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. В этот раз под удар попали Харьков и Краматорск. Согласно последним данным, один мирный житель погиб, а еще 10 получили ранения, в том числе 2 детей.

Утром 18 марта враг ударил по Харькову — один человек погиб и двое пострадали.

Один человек погиб, еще один — пострадал из-за обстрела РФ Холодногорского района Харькова. Погибшему мужчине — 54 года, — заявил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Он также официально подтвердил, что среди пострадавших двое мужчин — 23 и 45 лет — они уже в больнице.

Мэр Харькова добавил, что враг совершил новую атаку ударным дроном.

Также сообщается, что 8 мирных жителей Краматорска, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены в результате российского удара поздно вечером 17 марта.

Донецкая областная прокуратура уточнила, что армия РФ атаковала жилую застройку города.