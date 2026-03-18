РФ ударила по Харькову и Краматорску — погиб мужчина, 10 гражданских пострадали

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. В этот раз под удар попали Харьков и Краматорск. Согласно последним данным, один мирный житель погиб, а еще 10 получили ранения, в том числе 2 детей.
Главные тезисы
- Враг все активнее атакует жилые застройки.
- У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы, контузию.
Атаки России на Харьков и Краматорск — какие последствия
Утром 18 марта враг ударил по Харькову — один человек погиб и двое пострадали.
Он также официально подтвердил, что среди пострадавших двое мужчин — 23 и 45 лет — они уже в больнице.
Мэр Харькова добавил, что враг совершил новую атаку ударным дроном.
Также сообщается, что 8 мирных жителей Краматорска, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены в результате российского удара поздно вечером 17 марта.
Донецкая областная прокуратура уточнила, что армия РФ атаковала жилую застройку города.
Согласно последним данным, среди 8 раненых были двое мальчиков — 5 и 14 лет, пять женщин и мужчина (в возрасте от 30 до 72 лет).
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-