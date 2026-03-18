РФ ударила по Харькову и Краматорску — погиб мужчина, 10 гражданских пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Читати українською

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. В этот раз под удар попали Харьков и Краматорск. Согласно последним данным, один мирный житель погиб, а еще 10 получили ранения, в том числе 2 детей.

Главные тезисы

  • Враг все активнее атакует жилые застройки.
  • У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы, контузию.

Атаки России на Харьков и Краматорск — какие последствия

Утром 18 марта враг ударил по Харькову — один человек погиб и двое пострадали.

Один человек погиб, еще один — пострадал из-за обстрела РФ Холодногорского района Харькова. Погибшему мужчине — 54 года, — заявил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Он также официально подтвердил, что среди пострадавших двое мужчин — 23 и 45 лет — они уже в больнице.

Мэр Харькова добавил, что враг совершил новую атаку ударным дроном.

Также сообщается, что 8 мирных жителей Краматорска, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены в результате российского удара поздно вечером 17 марта.

Донецкая областная прокуратура уточнила, что армия РФ атаковала жилую застройку города.

Согласно последним данным, среди 8 раненых были двое мальчиков — 5 и 14 лет, пять женщин и мужчина (в возрасте от 30 до 72 лет).

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?