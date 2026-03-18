РФ ударила по Харкову та Краматорську — загинув чоловік, 10 цивільних постраждали

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під удар потрапили Харків і Краматорськ. Згідно з останніми даними, один мирний мешканець загинув, а ще 10 отримали поранення, зокрема й 2 дітей.

Атаки Росії на Харків та Краматорськ — які наслідки

Вранці 18 березня ворог ударив по Харкову — одна людина загинула та двоє постраждали.

Одна людина загинула, ще одна — постраждала через обстріл РФ Холодногірського району Харкова. Загиблому чоловіку — 54 роки, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також офіційно підтвердив, що серед потерпілих двоє чоловіків — 23 та 45 років — вони уже в лікарні.

Мер Харкова додав, що ворог здійснив нову атаку ударним дроном.

Також повідомляється, що 8 мирних мешканців Краматорська, зокрема й двоє неповнолітніх, були поранені внаслідок російського удару пізно ввечері 17 березня.

Донецька обласна прокуратура уточнила, що армія РФ атакувала житлову забудову міста.