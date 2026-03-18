РФ ударила по Харкову та Краматорську — загинув чоловік, 10 цивільних постраждали

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під удар потрапили Харків і Краматорськ. Згідно з останніми даними, один мирний мешканець загинув, а ще 10 отримали поранення, зокрема й 2 дітей.
Головні тези:
- Ворог дедалі активніше атакує житлові забудови.
- У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, забої, контузію.
Атаки Росії на Харків та Краматорськ — які наслідки
Вранці 18 березня ворог ударив по Харкову — одна людина загинула та двоє постраждали.
Він також офіційно підтвердив, що серед потерпілих двоє чоловіків — 23 та 45 років — вони уже в лікарні.
Мер Харкова додав, що ворог здійснив нову атаку ударним дроном.
Також повідомляється, що 8 мирних мешканців Краматорська, зокрема й двоє неповнолітніх, були поранені внаслідок російського удару пізно ввечері 17 березня.
Донецька обласна прокуратура уточнила, що армія РФ атакувала житлову забудову міста.
Згідно з останніми даними, серед 8 поранених були двоє хлопців — 5 та 14 років, пʼятеро жінок та чоловік (у віці від 30 до 72 років).
