РФ ударила по Харкову та Краматорську — загинув чоловік, 10 цивільних постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Атаки Росії на Харків та Краматорськ — які наслідки

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під удар потрапили Харків і Краматорськ. Згідно з останніми даними, один мирний мешканець загинув, а ще 10 отримали поранення, зокрема й 2 дітей.

Головні тези:

  • Ворог дедалі активніше атакує житлові забудови.
  • У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, забої, контузію. 

Вранці 18 березня ворог ударив по Харкову — одна людина загинула та двоє постраждали.

Одна людина загинула, ще одна — постраждала через обстріл РФ Холодногірського району Харкова. Загиблому чоловіку — 54 роки, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також офіційно підтвердив, що серед потерпілих двоє чоловіків — 23 та 45 років — вони уже в лікарні.

Мер Харкова додав, що ворог здійснив нову атаку ударним дроном.

Також повідомляється, що 8 мирних мешканців Краматорська, зокрема й двоє неповнолітніх, були поранені внаслідок російського удару пізно ввечері 17 березня.

Донецька обласна прокуратура уточнила, що армія РФ атакувала житлову забудову міста.

Згідно з останніми даними, серед 8 поранених були двоє хлопців — 5 та 14 років, пʼятеро жінок та чоловік (у віці від 30 до 72 років).

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?