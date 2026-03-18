Украинские воины отбили мотоштурм россиян на Покровском направлении — видео

Силы обороны Украины смогли успешно сорвать первый за последние три месяца мотоштурм российских захватчиков в Донецкой области. На этот раз ожесточенные бои происходили прямо на Покровском направлении.

Новый штурм армии РФ завершился провалом

Первые подробности нового столкновения на фронте раскрыл 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники обращают внимание на то, что в последний раз провальную атаку с применением мототехники армия РФ провела еще в начале декабря 2025 года.

Тогда российские захватчики сделали все возможное, чтобы прорваться в населенный пункт Гришино с помощью баги, однако тщетно.

В этот раз для штурма Гришиного оккупанты использовали 13 единиц мототехники. 155 отдельная механизированная бригада и "Скала" 425 совместно со смежными подразделениями уничтожили 9 единиц мототехники на подступах к поселку. Еще 4 единицы украинские военные остановили в Гришино. Поделиться

Воины ДШВ сообщают о потерях врага во время этих боев — речь идет о 17 оккупантах.

Кроме того, указано, что россияне не оставляли попыток прорваться в районе Мирнограда с помощью двух МТ-ЛБ.