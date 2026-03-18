Українські воїни відбили мотоштурм росіян на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили мотоштурм росіян на Покровському напрямку — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ

Сили оборони України змогли успішно зірвати перший за останні три місяці мотоштурм російських загарбників у Донецькій області. Цього разу запеклі бої відбувалися безпосередньо на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Новий мотоштурм Гришиного закінчився для росіян ще однією поразкою.
  • Також ворог хотів прорватися в районі Мирнограду, проте також не вдалося.

Новий штурм армії РФ завершився провалом

Перші подробиці нового зіткнення на фронті розкрив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Українські захисники звертають увагу на те, що останнього разу провальну атаку із застосуванням мототехніки армія РФ провела ще на початку грудня 2025 року.

Тоді російські загарбники зробили все можливе, щоб прорватися у населений пункт Гришино за допомогою багі, однак — марно.

Цього разу для штурму Гришиного окупанти використали 13 одиниць мототехніки. 155 окрема механізована бригада та "Скеля" 425 спільно з суміжними підрозділами знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. Ще 4 одиниці українські військові зупинили у Гришиному.

Воїни ДШВ повідомляють про втрати ворога під час цих боїй — йдеться про 17 окупантів.

Окрім того, вказано, що росіяни не полишали спроб прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ.

Ворог зазнав невдачі. Обидві одиниці бронетехніки знищені, а особовий склад ліквідовано, кажуть у 7 корпусі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Усе втрачаємо". Відомий роспропагандист Ремесло виступив проти Путіна
Ілля Ремесло розчарований діями Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готується повернути контроль над максимальною площею Чорного моря
“Флеш” розкрив новий амбітний план України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по Харкову та Краматорську — загинув чоловік, 10 цивільних постраждали
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Атаки Росії на Харків та Краматорськ — які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?