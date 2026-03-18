Українські воїни відбили мотоштурм росіян на Покровському напрямку — відео

Сили оборони України змогли успішно зірвати перший за останні три місяці мотоштурм російських загарбників у Донецькій області. Цього разу запеклі бої відбувалися безпосередньо на Покровському напрямку.

Новий штурм армії РФ завершився провалом

Перші подробиці нового зіткнення на фронті розкрив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Українські захисники звертають увагу на те, що останнього разу провальну атаку із застосуванням мототехніки армія РФ провела ще на початку грудня 2025 року.

Тоді російські загарбники зробили все можливе, щоб прорватися у населений пункт Гришино за допомогою багі, однак — марно.

Цього разу для штурму Гришиного окупанти використали 13 одиниць мототехніки. 155 окрема механізована бригада та "Скеля" 425 спільно з суміжними підрозділами знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. Ще 4 одиниці українські військові зупинили у Гришиному.

Воїни ДШВ повідомляють про втрати ворога під час цих боїй — йдеться про 17 окупантів.

Окрім того, вказано, що росіяни не полишали спроб прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ.