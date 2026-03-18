ССО показали ураження підрозділу "Рубікон" у Донецьку
ССО звітують про нові успішні удари

Протягом ночі 18 березня Сили спеціальних операцій України здійснили нову успішну серію Middle Strike ударів по російських воєнних цілях в окупованій частині Донецької області.

Головні тези:

  • Росіяни не змогли вберегти свій координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем.
  • До нових операцій ССО знову долучилися українські партизани.

За словами українських воїнів, безпосередньо в Донецьку їхні далекобійні БПЛА потужно атакували базу засекреченого російського центру безпілотних технологій “Рубікон”.

Ба більше, під новий удар бійців ССО потравив елемент управління цим підрозділом.

Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога, — йдеться в заяві Сил спеціальних операцій України.

ССО звертають увагу на те, що під контролем росіян поки знаходиться селище Вільне — саме там українські війська рознесли вщент склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

Варто зазначити, що партизани Руху опору долучилися до цих операцій, зробивши їх максимально ефективними.

Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

