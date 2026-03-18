ССО показали ураження підрозділу "Рубікон" у Донецьку

Протягом ночі 18 березня Сили спеціальних операцій України здійснили нову успішну серію Middle Strike ударів по російських воєнних цілях в окупованій частині Донецької області.

ССО звітують про нові успішні удари

За словами українських воїнів, безпосередньо в Донецьку їхні далекобійні БПЛА потужно атакували базу засекреченого російського центру безпілотних технологій “Рубікон”.

Ба більше, під новий удар бійців ССО потравив елемент управління цим підрозділом.

Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога, — йдеться в заяві Сил спеціальних операцій України.

ССО звертають увагу на те, що під контролем росіян поки знаходиться селище Вільне — саме там українські війська рознесли вщент склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

Варто зазначити, що партизани Руху опору долучилися до цих операцій, зробивши їх максимально ефективними.