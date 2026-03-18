ССО показали ураження підрозділу "Рубікон" у Донецьку

Протягом ночі 18 березня Сили спеціальних операцій України здійснили нову успішну серію Middle Strike ударів по російських воєнних цілях в окупованій частині Донецької області.
Головні тези:
- Росіяни не змогли вберегти свій координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем.
- До нових операцій ССО знову долучилися українські партизани.
ССО звітують про нові успішні удари
За словами українських воїнів, безпосередньо в Донецьку їхні далекобійні БПЛА потужно атакували базу засекреченого російського центру безпілотних технологій “Рубікон”.
Ба більше, під новий удар бійців ССО потравив елемент управління цим підрозділом.
ССО звертають увагу на те, що під контролем росіян поки знаходиться селище Вільне — саме там українські війська рознесли вщент склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.
Варто зазначити, що партизани Руху опору долучилися до цих операцій, зробивши їх максимально ефективними.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-