ССО оприлюднили відео ураження бурових платформ компанії “Лукойл” РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднили кадри ураження двох бурових платформ російської компанії “Лукойл” на шельфі Каспійського моря, яке підрозділи Deep-strike здійснили вночі 10 квітня.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій України здійснили ураження бурових платформ компанії “Лукойл” на шельфі Каспійського моря.
- Ураження нафтогазової інфраструктури Росії обмежує її можливості по забезпеченню паливом армії та наповненню бюджету.
ССО уразили бурові платформи РФ на Каспії
Безпілотники ССО поцілили у льодостійкі платформи на родовищі “імені Грайфера” (колишнє родовище “Ракушечне”) та на родовищі “імені Корчагіна” у північній акваторії Каспійського моря приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту.
Ці платформи ворог використовує в ланцюгу забезпечення паливом власної армії.
