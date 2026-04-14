В Одеській та Дніпропетровській областях спалахнули пожежі після ударів Росії

Російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Панами, а також портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Окрім того, спалахнули пожежі на Дніпропетровщині: місцева влада повідомляє про руйнування та потерпілого.

Наслідки атак РФ на Одеську та Дніпропетровську області

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, на території Ізмаїльського порту під удар ворога потрапило цивільне судно під прапором Панами, причал та баржа.

Ба більше, внаслідок російських атак понівечено портове обладнання.

Також армія РФ зруйнувала будівлю СТО з подальшим загоранням.

Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів. Під удар потрапили й 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги». На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Олег Кіпер Голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Про ситуацію в Дніпропетровській області розповів голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram

За словами останнього, на Нікопольщині російські окупанти завдавали ударів по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Вогонь охопив приватний і садовий будинки.

До лікарів звернувся 40-річний чоловік, постраждалий через удар по району напередодні вдень.

Окрім того, наголошується, що в Миколаївській громаді Синельниківського району та у Кривому Розі під удар потрапила інфраструктура, рятувальники гасили пожежу.