В Одеській та Дніпропетровській областях спалахнули пожежі після ударів Росії
Наслідки атак РФ на Одеську та Дніпропетровську області
Російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Панами, а також портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Окрім того, спалахнули пожежі на Дніпропетровщині: місцева влада повідомляє про руйнування та потерпілого.

Головні тези:

  • Понад 10 разів ворог атакував три райони Дніпропетрвоської області безпілотниками та артилерією.
  • В Ізмаїлі пошкоджено причал, баржу, дахи 6 приватних будинків та автомобіль "швидкої допомоги".

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, на території Ізмаїльського порту під удар ворога потрапило цивільне судно під прапором Панами, причал та баржа.

Ба більше, внаслідок російських атак понівечено портове обладнання.

Також армія РФ зруйнувала будівлю СТО з подальшим загоранням.

Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів. Під удар потрапили й 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги». На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Про ситуацію в Дніпропетровській області розповів голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram

За словами останнього, на Нікопольщині російські окупанти завдавали ударів по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Вогонь охопив приватний і садовий будинки.

До лікарів звернувся 40-річний чоловік, постраждалий через удар по району напередодні вдень.

Окрім того, наголошується, що в Миколаївській громаді Синельниківського району та у Кривому Розі під удар потрапила інфраструктура, рятувальники гасили пожежу.

Більше по темі

Путін "ховає" виробництво ракет у Сибіру через українські удари
Британія зірвала таємну операцію Путіна щодо підводних трубопроводів та кабелів у Атлантиці
ППО знешкодила ракету та 114 дронів під час нової атаки РФ
