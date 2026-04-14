В Одеській та Дніпропетровській областях спалахнули пожежі після ударів Росії

Російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Панами, а також портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Окрім того, спалахнули пожежі на Дніпропетровщині: місцева влада повідомляє про руйнування та потерпілого.
Головні тези:
- Понад 10 разів ворог атакував три райони Дніпропетрвоської області безпілотниками та артилерією.
- В Ізмаїлі пошкоджено причал, баржу, дахи 6 приватних будинків та автомобіль "швидкої допомоги".
Наслідки атак РФ на Одеську та Дніпропетровську області
Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, на території Ізмаїльського порту під удар ворога потрапило цивільне судно під прапором Панами, причал та баржа.
Ба більше, внаслідок російських атак понівечено портове обладнання.
Також армія РФ зруйнувала будівлю СТО з подальшим загоранням.
Про ситуацію в Дніпропетровській області розповів голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram
За словами останнього, на Нікопольщині російські окупанти завдавали ударів по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.
Вогонь охопив приватний і садовий будинки.
Окрім того, наголошується, що в Миколаївській громаді Синельниківського району та у Кривому Розі під удар потрапила інфраструктура, рятувальники гасили пожежу.
