В Одесской и Днепропетровской областях вспыхнули пожары после ударов России

Российские оккупанты атаковали гражданское судно под флагом Панамы, а также портовую инфраструктуру города Измаил. Кроме того, вспыхнули пожары на Днепропетровщине: местные власти сообщают о разрушении и пострадавшем.

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, на территории Измаильского порта под удар врага попало гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа.

Более того, в результате российских атак повреждено портовое оборудование.

Также армия РФ разрушила здание СТО с последующим возгоранием.

Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей. Под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Олег Кипер Глава Одесской ОВА Олег Кипер

О ситуации в Днепропетровской области рассказал глава ОВА Александр Ганжа в Telegram.

По словам последнего, на Никопольщине российские оккупанты наносили удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам.

Огонь охватил дома мирных жителей региона.

К врачам обратился 40-летний мужчина, пострадавший из-за удара по району накануне днем.

Кроме того, указано, что в Николаевской общине Синельниковского района и Кривом Роге под удар попала инфраструктура, спасатели тушили пожар.