В Одесской и Днепропетровской областях вспыхнули пожары после ударов России

Российские оккупанты атаковали гражданское судно под флагом Панамы, а также портовую инфраструктуру города Измаил. Кроме того, вспыхнули пожары на Днепропетровщине: местные власти сообщают о разрушении и пострадавшем.
Главные тезисы
- Более 10 раз враг атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
- В Измаиле повреждены причал, баржа, крыши 6 частных домов и автомобиль "скорой помощи".
Последствия атак РФ на Одесскую и Днепропетровскую области
Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, на территории Измаильского порта под удар врага попало гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа.
Более того, в результате российских атак повреждено портовое оборудование.
Также армия РФ разрушила здание СТО с последующим возгоранием.
О ситуации в Днепропетровской области рассказал глава ОВА Александр Ганжа в Telegram.
По словам последнего, на Никопольщине российские оккупанты наносили удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам.
Огонь охватил дома мирных жителей региона.
Кроме того, указано, что в Николаевской общине Синельниковского района и Кривом Роге под удар попала инфраструктура, спасатели тушили пожар.
