В Одесской и Днепропетровской областях вспыхнули пожары после ударов России
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
Последствия атак РФ на Одесскую и Днепропетровскую области
Read in English
Читати українською

Российские оккупанты атаковали гражданское судно под флагом Панамы, а также портовую инфраструктуру города Измаил. Кроме того, вспыхнули пожары на Днепропетровщине: местные власти сообщают о разрушении и пострадавшем.

Главные тезисы

  • Более 10 раз враг атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
  • В Измаиле повреждены причал, баржа, крыши 6 частных домов и автомобиль "скорой помощи".

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, на территории Измаильского порта под удар врага попало гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа.

Более того, в результате российских атак повреждено портовое оборудование.

Также армия РФ разрушила здание СТО с последующим возгоранием.

Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей. Под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер

О ситуации в Днепропетровской области рассказал глава ОВА Александр Ганжа в Telegram.

По словам последнего, на Никопольщине российские оккупанты наносили удары по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам.

Огонь охватил дома мирных жителей региона.

К врачам обратился 40-летний мужчина, пострадавший из-за удара по району накануне днем.

Кроме того, указано, что в Николаевской общине Синельниковского района и Кривом Роге под удар попала инфраструктура, спасатели тушили пожар.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин "прячет" производство ракет в Сибири из-за украинских ударов
ракета
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия сорвала тайную операцию Путина насчет подводных трубопроводов и кабелей в Атлантике
подводная лодка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила ракету и 114 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?