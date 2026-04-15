Федоров заявив про зростання рівня перехоплення Україною крилатих ракет і дронів РФ

Федоров на “Рамштайні” заявив про посилення ППО України

Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО (Ukraine Defense Contact Group) у гібридному форматі.

Ми зміцнили нашу протиповітряну оборону — рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а перехоплення дронів зросло до 90%. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами міністра, в період з листопада 2025 року по березень 2026 року Кремль випустив по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed.

Метою було зруйнувати нашу енергосистему та залишити людей у темряві. Але Україна вистояла.

Він подякував главам оборонних відомств Німеччини — Борису Пісторіусу, Великої Британії — Джону Гілі та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за участь у сьогоднішньому засіданні, а також кожній країні, яка робить внесок у зміцнення оборонних спроможностей України.

Україна прагне миру. Наші дипломатичні зусилля тривають. Але дипломатія працює лише тоді, коли Україна сильна на полі бою і коли здатність Росії продовжувати цю війну суттєво зменшена.

Федоров також висловив вдячність усім партнерам, які роблять внесок через PURL, зокрема Німеччині, Нідерландам, Іспанії, Польщі та Румунії за надання або зобов’язання надати Україні ракети Patriot.

Окремо він подякував Пісторіусу за започаткування цієї ініціативи, а також Сполученим Штатам за те, що надали можливість партнерам закуповувати необхідні перехоплювачі.

Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога. Зараз Росія втрачає 254 військовослужбовців на кожен квадратний кілометр. У Донецькій області ворог втрачає в середньому 428 військовослужбовців на квадратний кілометр.

Федоров зауважив, що Україна посилює тиск на економіку Росії, зокрема в енергетичному секторі. Дії української армії порушують логістику, збільшують витрати та зменшують ресурси, доступні для фінансування цієї війни.