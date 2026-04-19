Україна рознесла 9 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1516 день повномасштабної війни Росії проти України.
Втрати армії РФ станом на 19 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 318 220 (+1 070) осіб;
танків — 11 882 (+6) од;
бойових броньованих машин — 24 420 (+10) од;
артилерійських систем — 40 324 (+82) од;
РСЗВ — 1 748 (+5) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 247 131 (+2 019) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 90 397 (+203) од;
спеціальної техніки — 4 131 (+2) од.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення.
Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.
