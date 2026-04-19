Україна рознесла 9 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1516 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 19 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 318 220 (+1 070) осіб;

  • танків — 11 882 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 24 420 (+10) од;

  • артилерійських систем — 40 324 (+82) од;

  • РСЗВ — 1 748 (+5) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 247 131 (+2 019) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 90 397 (+203) од;

  • спеціальної техніки — 4 131 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.

