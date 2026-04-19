ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі — відео

Вранці 19 квітня Військово-морські сили ЗС України офіційно підтвердили, що завдали точного удару ракетами "Нептун" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в російському Таганрозі.
Головні тези:
- Влада РФ визнала факт ракетної атаки України на її завод.
- Попри масштабну пожежу, про загиблих не повідомляється.
Як зазначають у ВМС ЗСУ, цього разу вони обрали ціллю оборонне російське підприємство, яке є важливою частиною ворожого ВПК.
Що важливо розуміти, саме там розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молния", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки.
За словами очевидців, після низки гучних вибухів на місці влучання почалася масштабна пожежа. У небо над містом піднявся високий стовп густого чорного диму.
Вранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив інформацію про ракетний удар та повідомив про трьох постраждалих.
Минулого разу цей завод потрапляв під удари у січні та березні 2026 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-