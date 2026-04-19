ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі — відео

ВМС ЗСУ
Read in English

Вранці 19 квітня Військово-морські сили ЗС України офіційно підтвердили, що завдали точного удару ракетами "Нептун" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в російському Таганрозі.

Головні тези:

  • Влада РФ визнала факт ракетної атаки України на її завод.
  • Попри масштабну пожежу, про загиблих не повідомляється.

“Бавовна” в Росії 19 квітня — усі подробиці

Як зазначають у ВМС ЗСУ, цього разу вони обрали ціллю оборонне російське підприємство, яке є важливою частиною ворожого ВПК.

Що важливо розуміти, саме там розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молния", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки.

Вдала робота наших військових — це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей. ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемог. Працюємо далі.

За словами очевидців, після низки гучних вибухів на місці влучання почалася масштабна пожежа. У небо над містом піднявся високий стовп густого чорного диму.

Вранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив інформацію про ракетний удар та повідомив про трьох постраждалих.

Минулого разу цей завод потрапляв під удари у січні та березні 2026 року.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?