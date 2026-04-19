ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге — видео

Утром 19 апреля Военно-морские силы ВС Украины официально подтвердили, что нанесли точный удар ракетами "Нептун" по производственному корпусу завода "Атлант Аэро" в российском Таганроге.

Как отмечают в ВМС ВСУ, на этот раз они выбрали целью оборонное российское предприятие, являющееся важной частью вражеского ВПК.

Что важно понимать, именно там разрабатывали и изготовляли беспилотники, в частности, ударно-разведывательные "Молния", комплектующие для "Орион", а также другие компоненты для БпЛА и космической техники.

Удачная работа наших военных — это минус производственные мощности врага, минус сотни дронов, которые разрушают наши города и деревни, убивая гражданских людей. ВМС ВС Украины системно уменьшают технологический потенциал противника. И каждый такой удар — это шаг к нашей безопасности и победам. Работаем дальше.

По словам очевидцев, после ряда громких взрывов на месте попадания начался масштабный пожар. В небе над городом поднялся высокий столб густого черного дыма.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о ракетном ударе и сообщил о трех пострадавших.

В прошлый раз этот завод попадал под удары в январе и марте 2026 года.