ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге — видео

Утром 19 апреля Военно-морские силы ВС Украины официально подтвердили, что нанесли точный удар ракетами "Нептун" по производственному корпусу завода "Атлант Аэро" в российском Таганроге.
Главные тезисы
- Власти РФ признали факт ракетной атаки Украины на их завод.
- Несмотря на масштабный пожар, о погибших не сообщается.
"Бавовна" в России 19 апреля — все подробности
Как отмечают в ВМС ВСУ, на этот раз они выбрали целью оборонное российское предприятие, являющееся важной частью вражеского ВПК.
Что важно понимать, именно там разрабатывали и изготовляли беспилотники, в частности, ударно-разведывательные "Молния", комплектующие для "Орион", а также другие компоненты для БпЛА и космической техники.
По словам очевидцев, после ряда громких взрывов на месте попадания начался масштабный пожар. В небе над городом поднялся высокий столб густого черного дыма.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о ракетном ударе и сообщил о трех пострадавших.
В прошлый раз этот завод попадал под удары в январе и марте 2026 года.
