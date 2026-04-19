Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін заробить ще 10 мільярдів доларів на війну проти України завдяки тому, що президент США Дональд Трамп уже вдруге послабив американські санкції проти російської нафти.

Трамп фактично допомагає Путіну продовжувати війну

З новим попередженням виступив глава держави Володимир Зеленський.

Він вкотре нагадав світу та президенту США, що кожний долар за російську нафту — це кошти, які Кремль витратить на вбивства невинних українців.

Згідно з даними Зеленського, станом на сьогодні понад 110 танкерів тіньового флоту РФ знаходяться в морі.

На їхньому борту — понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. — ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, світ повинен зробити все можливе, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.

Україна націлена на те, щоб експорт ворожої нафти скорочувався якомога більше.