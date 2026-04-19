Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін заробить ще 10 мільярдів доларів на війну проти України завдяки тому, що президент США Дональд Трамп уже вдруге послабив американські санкції проти російської нафти.
Головні тези:
- Як зазначив Зеленський, продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні.
- Протягом минулого тижня РФ випустила по Україні понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів.
Трамп фактично допомагає Путіну продовжувати війну
З новим попередженням виступив глава держави Володимир Зеленський.
Він вкотре нагадав світу та президенту США, що кожний долар за російську нафту — це кошти, які Кремль витратить на вбивства невинних українців.
Згідно з даними Зеленського, станом на сьогодні понад 110 танкерів тіньового флоту РФ знаходяться в морі.
Як зазначив глава держави, світ повинен зробити все можливе, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.
Україна націлена на те, щоб експорт ворожої нафти скорочувався якомога більше.
