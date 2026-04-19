Уперше в історії СБС збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи — відео
19 квітня Сили безпілотних систем України офіційно підтвердили, що вони змогли знищити російський «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Що важливо розуміти, це сталося вперше у світі.

Головні тези:

  • Цю місію успішно реалізував Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis.
  • Йдеться про новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. 

Уперше у світі СБС збили «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи, — йдеться в офіційній заяві Сил безпілотних систем України.

Це історичне досягнення — заслуга Дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis СБС.

Що важливо розуміти, ці українські воїни виконують бойові завдання в морській операційній зоні.

Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

За словами захисників, йдеться про новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей.

Окрім того, наголошується, що застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст.

СБС: На крок попереду! — наголошують Сили безпілотних систем України.

