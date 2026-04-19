Впервые в истории СБС сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы — видео

19 апреля Силы беспилотных систем Украины официально подтвердили, что они смогли уничтожить российский “Шахед” дроном-перехватчиком с надводной платформы. Что важно понимать, это произошло впервые в мире.
Главные тезисы
- Эту миссию успешно реализовал Дивизион беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.
- Речь идет о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.
Новый рекорд СБС — как это было
Это историческое достижение — заслуга Дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis СБС.
Что важно понимать, эти украинские воины выполняют боевые задачи в морской операционной зоне.
По словам защитников, речь идет о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.
Кроме того, указано, что применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов.
