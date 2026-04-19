Впервые в истории СБС сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы — видео
Новый рекорд СБС – как это было
19 апреля Силы беспилотных систем Украины официально подтвердили, что они смогли уничтожить российский “Шахед” дроном-перехватчиком с надводной платформы. Что важно понимать, это произошло впервые в мире.

Главные тезисы

  • Эту миссию успешно реализовал Дивизион беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.
  • Речь идет о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

Впервые в мире СБС сбили «Шахед» дроном-перехватчиком с надводной платформы, — сказано в официальном заявлении Сил беспилотных систем Украины.

Это историческое достижение — заслуга Дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis СБС.

Что важно понимать, эти украинские воины выполняют боевые задачи в морской операционной зоне.

Именно это подразделение осуществило результативный перехват ударного БпЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

По словам защитников, речь идет о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

Кроме того, указано, что применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов.

СБС: На шаг впереди! — подчеркивают Силы беспилотных систем Украины.

