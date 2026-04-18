"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ

У США впливові сенатори-демократи публічно виступили проти рішення президента Дональда Трампа, яке знову на місяць скасовує американські санкції проти російської нафти.

Трамп знову потрапив під шквал критики

Своє обурення вирішили не приховувати провідні сенатори-демократи, зокрема Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін.

Вони заявили, що йдеться про "розворот на 180 градусів", який вони вважають "ганебним".

Представники Сенату США нагадали Трампу про те, що саме цього тижня диктатор Путін здійснив найбільший повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб.

А реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом'якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок? — поцікавилися демократи.

На тлі останніх подій на міжнародній арені сенатори дійшли висновку, що саме Володимир Путін отримає найбільшу вигоду від війни на Близькому Сході, яку розпочав Трамп.