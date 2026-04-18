Категорія
Політика
Дата публікації

"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ

Трамп
Read in English
Джерело:  The Guardian

У США впливові сенатори-демократи публічно виступили проти рішення президента Дональда Трампа, яке знову на місяць скасовує американські санкції проти російської нафти.

Головні тези:

  • Сенатори-демократи вважають цей крок президента США ганебним.
  • Вони також наголосили, що від війни на Близькому Сході виграє лише Путін.

Трамп знову потрапив під шквал критики

Своє обурення вирішили не приховувати провідні сенатори-демократи, зокрема Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін.

Вони заявили, що йдеться про "розворот на 180 градусів", який вони вважають "ганебним".

Представники Сенату США нагадали Трампу про те, що саме цього тижня диктатор Путін здійснив найбільший повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб.

А реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок? — поцікавилися демократи.

На тлі останніх подій на міжнародній арені сенатори дійшли висновку, що саме Володимир Путін отримає найбільшу вигоду від війни на Близькому Сході, яку розпочав Трамп.

Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента, — заявили в Сенаті США.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?