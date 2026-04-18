"Це якийсь грьобаний сюр". Мадяр відреагував на рішення Трампа атаками на російські НПЗ і нафтобази
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді не приховує свого обурення через рішення президента США Дональда Трампа знову скасувати санкції на російську нафту. На цьому тлі він підтвердив, що атаки на ворожі НПЗ і нафтобази з боку українських військ будуть лише посилюватися.

  • Трамп фактично влаштував розпродаж російської нафти.
  • Це означає, що Україна має повне право зупиняти ворожу промисловість своїми ударами.

Мадяр шокований рішенням Трампа

Make Russian Oil Great Again!- нафтовий засос, що тхне мазутом та цинізмом, ще й під звуки шахедів, з окресленим цінником вартості життів Українців.Це якийсь грьобаний сюр, чистої води нафто-піддавки. Енергетичний миротворець Трамп сьогодні подарував хробачій армії додаткових під 10 млрд нафтодоларів, керуючись гаслом вгамування спекулятивної ціни на нафту.

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Мадяр звертає увагу на те, що саме через рішення Трампа уся підсанкційна нафта, що завантажена з Росії включно по вчорашній день і знаходиться у танкерах на воді по світу, легалізована до вільного продажу протягом місяця.

За його словами, фактично йдеться про масовий розпродаж.

Ніхто нашої долі не вирішить окрім нас самих,- на кожному метрі ЛБЗ і в кожному кілометрі болотного тилу. Лють, розум, витримка та Жало наших дронів!  — наголосив командувач СБС.

На цьому тлі “Мадяр” оголосив список російських об’єктів, які потрапили під удар Сил оборони України вночі 18 квітня:

  • Новокуйбишівський НПЗ;

  • порт Висоцьк Лукойл-2;

  • Сизранський НПЗ;

  • нафтоперевалка Тихорецьк;

  • нафтобаза Севастопіль;

  • низка військових обʼєктів у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької та Запорізької областей.

До цих операцій були залучені підрозділи глибинного ураження Сил Оборони України СБС, СБУ, ССО, ГУР та інших.

