Росія стягує сили до південних околиць Мирнограда
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія стягує сили до південних околиць Мирнограда

армія РФ
Джерело:  Радіо Свобода

Російські загарбники дедалі активніше стягують ресурси до південних околиць Мирнограда, що в Донецькій області. З таким попередженням виступив начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.

Головні тези:

  • Висотки Мирнограда і Покровська є своєрідних захистом для ворожої логістики.
  • Ця місцевість є однією із найважчих для роботи українських дронів.

Армія РФ готується до посилення наступу на Донеччині

Як повідомляє Володимир Полевий, російські загарбники мають перевагуу межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. У першу чергу йдеться саме про укриття.

У ДШВ звертають увагу на проблематичність здійснення уражень на цій ділянці фронту.

Що важливо розуміти, роботі звичайних тактичних FPV (а не БпЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км) заважає забудова.

Висотки Мирнограда і Покровська — вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт, — пояснює Володимир Полевий.

Ще однією серйозною проблемоє те, що навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність.

За словами Полевого, в щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що "стирчать, наче зуби".

Попри усі ці труднощі, південь Мирнограда не варто вважати абсолютною "сліпою зоною".

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?