У Росії горять одразу кілька НПЗ та нафтобаз після атаки дронів — фото і відео
“Бавовна” в Росії 18 квітня - останні подробиці
Джерело:  online.ua

Вночі 18 квітня у Самарській області Росії безпілотники здійснили атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод, через що почалася масштабна пожежа. Ба більше, за словами очевидців, під удари потрапили нафтобази у Криму та Тихорецьку Краснодарського краю, а також НПЗ у Сизрані.

Головні тези:

  • Попередній аналіз вказує на пожежу в районі резервуарного парку Сизранського НПЗ.
  • Влада РФ традиційно намагається приховати наслідки уражень.

Як стверджують місцеві мешканці, перші гучні прогриміли близько 05:30 ранку за київським часом.

Дуже гучно було у східній та північній частинах міста.

Очевидці нової “бавовни” у своїх соціальних мережах публікають багато фото та відео.

На них зафіксовано прольоти дронів та потужні пожежі у промисловому районі міста.

На кадрах можна побачити високий стовп вогню та диму в районі нафтопереробного підприємства.

Станом на ранок 18 квітня влада РФ не поспішає розкривати інформацію про руйнування та можливих постраждалих.

Ба більше, протягом минулої ночі українські дрони здійснили атаку на промислове підприємство у Тихорецьку Краснодарського краю, внаслідок чого сталося займання.

Згідно з останніми даними, до боротьби з вогнем залучили 224 особи та 56 одиниць техніки.

Попередній аналіз вказує на пожежу в районі резервуарного парку Сызранского НПЗ. Сюди заходить сира нафта із Західного Сибіру (Ханти-Мансійський регіон) по системі магістральних трубопроводів Транснефть. Резервуарний парк виконує роль буфера — тут зберігається як сировина, так і готові продукти перед відвантаженням, — пише телеграм-канал Exilenova+.

