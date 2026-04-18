В России горят сразу несколько НПЗ и нефтебаз после атаки дронов — фото и видео
Источник:  online.ua

Ночью 18 апреля в Самарской области России беспилотники совершили атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего начался масштабный пожар. Более того, по словам очевидцев, под удары попали нефтебазы в Крыму и Тихорецке Краснодарского края, а также НПЗ в Сызрани.

Главные тезисы

  • Предварительный анализ показывает пожар в районе резервуарного парка Сызранского НПЗ.
  • Власти РФ традиционно пытаются скрыть последствия поражений.

"Бавовна" в России 18 апреля — последние подробности

Как утверждают местные жители, первые громкие прогремели около 05:30 утра по киевскому времени.

Очень шумно было в восточной и северной частях города.

Очевидцы новой "бавовны" в своих социальных сетях публикуют много фото и видео.

На них зафиксированы пролеты дронов и мощные пожары в промышленном районе города.

На кадрах можно увидеть высокий столб огня и дыма в районе нефтеперерабатывающего предприятия.

По состоянию на утро 18 апреля власти РФ не спешат раскрывать информацию о разрушениях и возможных пострадавших.

Более того, в минувшую ночь украинские дроны совершили атаку на промышленное предприятие в Тихорецке Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание.

Согласно последним данным, к борьбе с огнем привлекли 224 человека и 56 единиц техники.

Предварительный анализ указывает на пожар в районе резервуарного парка Сызранского НПЗ. Сюда входит сырая нефть из Западной Сибири (Ханты-Мансийский регион) по системе магистральных трубопроводов Транснефть. Резервуарный парк выполняет роль буфера — здесь хранится как сырье, так и готовые продукты перед отгрузкой, — пишет телеграмм-канал Exilenova+.

