В России горят сразу несколько НПЗ и нефтебаз после атаки дронов — фото и видео

Ночью 18 апреля в Самарской области России беспилотники совершили атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего начался масштабный пожар. Более того, по словам очевидцев, под удары попали нефтебазы в Крыму и Тихорецке Краснодарского края, а также НПЗ в Сызрани.

"Бавовна" в России 18 апреля — последние подробности

Как утверждают местные жители, первые громкие прогремели около 05:30 утра по киевскому времени.

Очень шумно было в восточной и северной частях города.

Очевидцы новой "бавовны" в своих социальных сетях публикуют много фото и видео.

На них зафиксированы пролеты дронов и мощные пожары в промышленном районе города.

На кадрах можно увидеть высокий столб огня и дыма в районе нефтеперерабатывающего предприятия.

По состоянию на утро 18 апреля власти РФ не спешат раскрывать информацию о разрушениях и возможных пострадавших.

Более того, в минувшую ночь украинские дроны совершили атаку на промышленное предприятие в Тихорецке Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание.

Согласно последним данным, к борьбе с огнем привлекли 224 человека и 56 единиц техники.