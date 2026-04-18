Трамп отменил санкции на российскую нефть, несмотря на все свои обещания

Команда президента США Дональда Трампа на 30 дней отменила санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых морем нефтепродуктов. Это решение было принято вопреки недавним публичным обещаниям не возобновлять соответствующие лицензии.
Главные тезисы
- В Белом доме пока не объяснили, почему нарушили свое обещание по поводу санкций.
- Однако уже есть доказательства того, что Трамп боится реакции народа и СМИ на это решение.
Трамп снова помогает Путину зарабатывать деньги на войну
О новом решении Дональда Трампа сообщает Министерство финансов США.
В ведомстве официально подтвердили, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предоставляет генеральную лицензию №134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года".
Следует обратить внимание на то, что новая лицензия будет оставаться в силе до 16 мая.
Именно она заменит исключение из санкций в отношении российской нефти, срок действия которого истек 11 апреля.
По словам журналиста Остапа Ярыша, в Белом доме о скандальных решениях чаще всего объявляют в пятницу вечером.
Главная цель очень простая — снизить внимание медиа и общественности, которые в выходные реже следят за новостями.
