Трамп отменил санкции на российскую нефть, несмотря на все свои обещания
Минфин США
Трамп снова помогает Путину зарабатывать деньги на войну
Команда президента США Дональда Трампа на 30 дней отменила санкционные ограничения на покупку российской нефти и транспортируемых морем нефтепродуктов. Это решение было принято вопреки недавним публичным обещаниям не возобновлять соответствующие лицензии.

Главные тезисы

  • В Белом доме пока не объяснили, почему нарушили свое обещание по поводу санкций.
  • Однако уже есть доказательства того, что Трамп боится реакции народа и СМИ на это решение.

О новом решении Дональда Трампа сообщает Министерство финансов США.

В ведомстве официально подтвердили, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предоставляет генеральную лицензию №134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года".

Следует обратить внимание на то, что новая лицензия будет оставаться в силе до 16 мая.

Именно она заменит исключение из санкций в отношении российской нефти, срок действия которого истек 11 апреля.

По словам журналиста Остапа Ярыша, в Белом доме о скандальных решениях чаще всего объявляют в пятницу вечером.

Главная цель очень простая — снизить внимание медиа и общественности, которые в выходные реже следят за новостями.

Это двухпартийная традиция: так неоднократно происходило при этой администрации Трампа, это происходило при Байдене, и при прежних администрациях тоже, — объяснил Ярыш.

