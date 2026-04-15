Украина получит тысячи дальнобойных ШИ-дронов Anubis

Официальный Берлин выделяет средства на производство "тысяч тяжелых ударных дронов с искусственным интеллектом" для нужд Украины под названием Anubis. За реализацию этой задачи берется американско-немецко-украинская оборонная компания Auterion Airlogix Joint Venture GmbH.
Главные тезисы
- Anubis предназначен для поражения живой силы, тактических и стратегических целей врага.
- Этот дрон гарантирует широкое применение алгоритмов ИИ для высокой автономизации навигации, обнаружения и поражения сил противника.
ВСУ получат тысячи ШИ-дронов Anubis
Что важно понимать, речь идет об ударных дронах с Х-образным и дельтавидным крылом.
Именно их возможно производить в темпе "тысячи в год".
Кроме того, указано, что главная задача Anubis — поражение живой силы, тактических и стратегических целей, а также бронированной техники на средней дальности.
Существует также высокая вероятность того, что его переделывают и перепрофилируют на middle strike.
Это могут сделать путем уменьшения геометрических размеров или путем увеличения боевой части.
