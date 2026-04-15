Украина получит тысячи дальнобойных ШИ-дронов Anubis
Источник:  Defence Express

Официальный Берлин выделяет средства на производство "тысяч тяжелых ударных дронов с искусственным интеллектом" для нужд Украины под названием Anubis. За реализацию этой задачи берется американско-немецко-украинская оборонная компания Auterion Airlogix Joint Venture GmbH.

  • Anubis предназначен для поражения живой силы, тактических и стратегических целей врага.
  • Этот дрон гарантирует широкое применение алгоритмов ИИ для высокой автономизации навигации, обнаружения и поражения сил противника.

Что важно понимать, речь идет об ударных дронах с Х-образным и дельтавидным крылом.

Именно их возможно производить в темпе "тысячи в год".

Кроме того, указано, что главная задача Anubis — поражение живой силы, тактических и стратегических целей, а также бронированной техники на средней дальности.

И потому, что пока нет раскрытых данных относительно Anubis, можно сделать лишь определенные предположения. В частности, возможно это версия дрона, которому в Auterion дали название Artemis ALM-20. Но это дипстрайк с дальностью полета до 1600 км и весом боевой части в 45 кг.

Существует также высокая вероятность того, что его переделывают и перепрофилируют на middle strike.

Это могут сделать путем уменьшения геометрических размеров или путем увеличения боевой части.

При этом главная особенность всех этих дронов — широкое применение алгоритмов искусственного интеллекта для высокой автономизации навигации, выявления и поражения целей. Это главный вклад компании Auterion, которая специализируется на этих решениях и интегрирует собственное программно-аппаратное решение.

