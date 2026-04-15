Трамп возобновил санкции против российской нефти

Согласно данным издания Politico, после завершения действия временного исключения, которое объявила команда президента США Дональда Трампа, санкции Штатов против российской нефти снова вступили в силу.

Санкции США против российской нефти снова в силе

По словам американских журналистов, Министерство финансов США не ответило на их вопрос о возобновлении антироссийских санкций.

Несмотря на это, представители ведомства указали на заявление министра Скотта Бессента, который назвал ослабление санкций против РФ "узкоориентированной краткосрочной мерой".

Как уже упоминалось ранее, в марте было объявлено о снятии ограничений с российской нефти, которая к моменту 12 марта уже была загружена на суда. ​​

Инсайдеры СМИ в Сенате США заявили, что истечение срока действия исключения не следует считать поводом для праздника.

Главная проблема заключается в том, что Москва до сих пор имеет обходные пути сбыта своей нефти.