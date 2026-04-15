Трамп возобновил санкции против российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, после завершения действия временного исключения, которое объявила команда президента США Дональда Трампа, санкции Штатов против российской нефти снова вступили в силу.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает уверять, что Ормузский пролив так или иначе будет разблокирован.
  • По его словам, это произойдет "достаточно скоро".

Санкции США против российской нефти снова в силе

По словам американских журналистов, Министерство финансов США не ответило на их вопрос о возобновлении антироссийских санкций.

Несмотря на это, представители ведомства указали на заявление министра Скотта Бессента, который назвал ослабление санкций против РФ "узкоориентированной краткосрочной мерой".

Как уже упоминалось ранее, в марте было объявлено о снятии ограничений с российской нефти, которая к моменту 12 марта уже была загружена на суда. ​​

Инсайдеры СМИ в Сенате США заявили, что истечение срока действия исключения не следует считать поводом для праздника.

Главная проблема заключается в том, что Москва до сих пор имеет обходные пути сбыта своей нефти.

Еще до выдачи лицензии находящаяся под санкциями российская нефть попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, то ли на продажу нефти, то ли на критически важные закупки для военной машины Кремля, в течение более года, — заявил один из инсайдеров СМИ.

Категория
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?