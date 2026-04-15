Трамп відновив санкції проти російської нафти

Згідно з даними видання Politico, після завершення дії тимчасового винятку, який оголосила команда президента США Дональда Трампа, санкції Штатів проти російської нафти знову набрали чинності.

За словами американських журналістів, Міністерство фінансів США не відповіло на їхнє запитання щодо відновлення антиросійських санкцій.

Попри це, представники відомства вказали на заяву міністра Скотта Бессента, який назвав послаблення санкцій проти РФ "вузькоорієнтованим короткостроковим заходом".

Як уже згадувалося раніше, у березні було оголошено про зняття обмежень з російської нафти, яка на момент 12 березня вже була завантажена на судна. ​​

Інсайдери ЗМІ у Сенаті США озвучили попередження, що закінчення терміну дії винятку не варто вважати приводом для святкування.

Головна проблема полягає в тому, що Москва досі має обхідні шляхи збуту своєї нафти.