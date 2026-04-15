Трамп відновив санкції проти російської нафти
Згідно з даними видання Politico, після завершення дії тимчасового винятку, який оголосила команда президента США Дональда Трампа, санкції Штатів проти російської нафти знову набрали чинності.

  • Трамп продовжує запевняти, що Ормузька протока так чи інакше буде розблокована. 
  • За його словами, це станеться "досить скоро".

Санкції США проти російської нафти знову діють

За словами американських журналістів, Міністерство фінансів США не відповіло на їхнє запитання щодо відновлення антиросійських санкцій.

Попри це, представники відомства вказали на заяву міністра Скотта Бессента, який назвав послаблення санкцій проти РФ "вузькоорієнтованим короткостроковим заходом".

Як уже згадувалося раніше, у березні було оголошено про зняття обмежень з російської нафти, яка на момент 12 березня вже була завантажена на судна. ​​

Інсайдери ЗМІ у Сенаті США озвучили попередження, що закінчення терміну дії винятку не варто вважати приводом для святкування.

Головна проблема полягає в тому, що Москва досі має обхідні шляхи збуту своєї нафти.

Ще до видачі ліцензії російська нафта, що перебуває під санкціями, потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа не запровадила жодних контрсанкцій проти Росії, чи то на продаж нафти, чи то на критично важливі закупівлі для військової машини Кремля, протягом понад року, — заявив один із інсайдерів ЗМІ.

