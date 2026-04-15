Україна отримає тисячі далекобійних ШІ-дронів Anubis
ЗСУ отримають тисячі ШІ-дронів Anubis
Офіційний Берлін виділяє кошти на виробництво "тисяч важких ударних дронів із штучним інтелектом" для потреб України, що мають назву Anubis. За реалізацію цього завдання береться американсько-німецько-українська оборонна компанія Auterion Airlogix Joint Venture GmbH.

Головні тези:

  • Anubis призначений для ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей ворога.
  • Цей дрон гарантує широке застосування алгоритмів ШІ для високої автономізації навігації, виявлення та ураження сил противника.

Що важливо розуміти, йдеться про ударні дрони з Х-подібним та дельтаподібним крилом.

Саме їх є можливість виробляти у темпі "тисячі на рік".

Окрім того, наголошується, що головне завдання Anubis — ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки" на "середній дальності".

І через те, що наразі немає розкритих даних щодо Anubis можливо зробити лише певні припущення. Зокрема можливо це версія дрона, якому в Auterion дали назву Artemis ALM-20. Але він є діпстраком з дальністю польоту до 1600 км та вагою бойової частини у 45 кг.

Існує також висока імовірність того, що його дещо перероблять та перепрофілюють на middle strike.

Це можуть зробити шляхом зменшення геометричних розмірів, або шляхом збільшення бойової частини.

При цьому головна особливість всі цих дронів — широке застосування алгоритмів штучного інтелекту для високої автономізації навігації, виявлення та ураження цілей. Це є головним внеском компанії Auterion, яка спеціалізується на цих рішеннях та інтегрує власне програмно-апаратне рішення.

