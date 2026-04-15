Україна отримає тисячі далекобійних ШІ-дронів Anubis

Офіційний Берлін виділяє кошти на виробництво "тисяч важких ударних дронів із штучним інтелектом" для потреб України, що мають назву Anubis. За реалізацію цього завдання береться американсько-німецько-українська оборонна компанія Auterion Airlogix Joint Venture GmbH.
Головні тези:
- Anubis призначений для ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей ворога.
- Цей дрон гарантує широке застосування алгоритмів ШІ для високої автономізації навігації, виявлення та ураження сил противника.
ЗСУ отримають тисячі ШІ-дронів Anubis
Що важливо розуміти, йдеться про ударні дрони з Х-подібним та дельтаподібним крилом.
Саме їх є можливість виробляти у темпі "тисячі на рік".
Окрім того, наголошується, що головне завдання Anubis — ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки" на "середній дальності".
Існує також висока імовірність того, що його дещо перероблять та перепрофілюють на middle strike.
Це можуть зробити шляхом зменшення геометричних розмірів, або шляхом збільшення бойової частини.
