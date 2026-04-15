Україна отримає тисячі далекобійних ШІ-дронів Anubis

Офіційний Берлін виділяє кошти на виробництво "тисяч важких ударних дронів із штучним інтелектом" для потреб України, що мають назву Anubis. За реалізацію цього завдання береться американсько-німецько-українська оборонна компанія Auterion Airlogix Joint Venture GmbH.

ЗСУ отримають тисячі ШІ-дронів Anubis

Що важливо розуміти, йдеться про ударні дрони з Х-подібним та дельтаподібним крилом.

Саме їх є можливість виробляти у темпі "тисячі на рік".

Окрім того, наголошується, що головне завдання Anubis — ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки" на "середній дальності".

І через те, що наразі немає розкритих даних щодо Anubis можливо зробити лише певні припущення. Зокрема можливо це версія дрона, якому в Auterion дали назву Artemis ALM-20. Але він є діпстраком з дальністю польоту до 1600 км та вагою бойової частини у 45 кг.

Існує також висока імовірність того, що його дещо перероблять та перепрофілюють на middle strike.

Це можуть зробити шляхом зменшення геометричних розмірів, або шляхом збільшення бойової частини.