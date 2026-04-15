Європа готується до виходу США з НАТО
Джерело:  The Wall Street Journal

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, лідери Європи вже обговорюють план "європейського НАТО" після погроз американського президента Дональда Трампа вивести США зі складу блока.

Головні тези:

  • Зміна позиції Німеччини призвела до активніших дискусій у Європі.
  • Просто зараз вирішуються практичні військові питання.

НАТО опинилося на межі розколу

За словами інсайдерів, наразі у центрі уваги лідерів Європи опинився резервний план дій. Його можуть використати у разі виходу США з Альянсу.

Цей документ підтримав навіть офіційний Берлін, який є давнім противником автономного підходу.

Офіційний Брюссель вже активно працює над планом "європейського НАТО".

Головна ціль наразі — залучити якомога більше членів ЄС до командно-управлінських ролей Альянсу та доповнити американські військові ресурси власними.

Ці плани, які неформально просуваються через побічні дискусії та зустрічі не мають на меті конкурувати з чинною структурою НАТО, додали джерела, а лише прагнуть зберегти стримування Росії та оперативну безперервність, якщо Вашингтон виведе війська з Європи.

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, станом на сьогодні офіційний Брюссель вирішує практичні військові питання.

У Європі хочуть вирішити, хто керуватиме протиповітряною та протиракетною обороною НАТО, коридорами підкріплення до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами та великими регіональними навчаннями.

