Європа готується до виходу США з НАТО

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, лідери Європи вже обговорюють план "європейського НАТО" після погроз американського президента Дональда Трампа вивести США зі складу блока.

НАТО опинилося на межі розколу

За словами інсайдерів, наразі у центрі уваги лідерів Європи опинився резервний план дій. Його можуть використати у разі виходу США з Альянсу.

Цей документ підтримав навіть офіційний Берлін, який є давнім противником автономного підходу.

Офіційний Брюссель вже активно працює над планом "європейського НАТО".

Головна ціль наразі — залучити якомога більше членів ЄС до командно-управлінських ролей Альянсу та доповнити американські військові ресурси власними.

Ці плани, які неформально просуваються через побічні дискусії та зустрічі не мають на меті конкурувати з чинною структурою НАТО, додали джерела, а лише прагнуть зберегти стримування Росії та оперативну безперервність, якщо Вашингтон виведе війська з Європи.

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, станом на сьогодні офіційний Брюссель вирішує практичні військові питання.