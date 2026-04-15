Європа готується до виходу США з НАТО

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, лідери Європи вже обговорюють план "європейського НАТО" після погроз американського президента Дональда Трампа вивести США зі складу блока.
Головні тези:
- Зміна позиції Німеччини призвела до активніших дискусій у Європі.
- Просто зараз вирішуються практичні військові питання.
НАТО опинилося на межі розколу
За словами інсайдерів, наразі у центрі уваги лідерів Європи опинився резервний план дій. Його можуть використати у разі виходу США з Альянсу.
Цей документ підтримав навіть офіційний Берлін, який є давнім противником автономного підходу.
Офіційний Брюссель вже активно працює над планом "європейського НАТО".
Головна ціль наразі — залучити якомога більше членів ЄС до командно-управлінських ролей Альянсу та доповнити американські військові ресурси власними.
Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, станом на сьогодні офіційний Брюссель вирішує практичні військові питання.
У Європі хочуть вирішити, хто керуватиме протиповітряною та протиракетною обороною НАТО, коридорами підкріплення до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами та великими регіональними навчаннями.
