Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти союзникам, що Україну не цікавить неповне членство в Європейському Союзі, навівши приклад того, що Європа незацікавлена в "обмеженій" українській армії.

Зеленський розставив усі крапки над “і”

Свою позицію з приводу членства України в ЄС глава держави озвучив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Представники ЗМІ попросили Зеленського прокоментувати можливість так званого "неповного" членства в ЄС, який обговорюють в офіційному Брюсселі.

На переконання європейських лідерів, цей сценарій дасть можливість Україні приєднатися до ЄС, однак з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Володимир Зеленський зазначив, що для нього це неприйнятний сценарій.

За його словами, Європа хоче бачити в Україні сильного та повногоцінного союзника.

На цьому тлі глава держави звернув увагу на те, що ЗСУ нікому не потрібні у форматі "лайт".