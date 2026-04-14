Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти союзникам, що Україну не цікавить неповне членство в Європейському Союзі, навівши приклад того, що Європа незацікавлена в "обмеженій" українській армії.
Головні тези:
- Мерц заявив, що вступ України до ЄС не може відбутися швидко.
- Однак Зеленського не влаштовує сценарій, який пропонує Брюселль.
Зеленський розставив усі крапки над “і”
Свою позицію з приводу членства України в ЄС глава держави озвучив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.
Представники ЗМІ попросили Зеленського прокоментувати можливість так званого "неповного" членства в ЄС, який обговорюють в офіційному Брюсселі.
На переконання європейських лідерів, цей сценарій дасть можливість Україні приєднатися до ЄС, однак з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.
Володимир Зеленський зазначив, що для нього це неприйнятний сценарій.
За його словами, Європа хоче бачити в Україні сильного та повногоцінного союзника.
На цьому тлі глава держави звернув увагу на те, що ЗСУ нікому не потрібні у форматі "лайт".
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-