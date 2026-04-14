Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО — Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти союзникам, що Україну не цікавить неповне членство в Європейському Союзі, навівши приклад того, що Європа незацікавлена в "обмеженій" українській армії.

Головні тези:

  • Мерц заявив, що вступ України до ЄС не може відбутися швидко.
  • Однак Зеленського не влаштовує сценарій, який пропонує Брюселль.

Зеленський розставив усі крапки над “і”

Свою позицію з приводу членства України в ЄС глава держави озвучив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Представники ЗМІ попросили Зеленського прокоментувати можливість так званого "неповного" членства в ЄС, який обговорюють в офіційному Брюсселі.

На переконання європейських лідерів, цей сценарій дасть можливість Україні приєднатися до ЄС, однак з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Володимир Зеленський зазначив, що для нього це неприйнятний сценарій.

За його словами, Європа хоче бачити в Україні сильного та повногоцінного союзника.

На цьому тлі глава держави звернув увагу на те, що ЗСУ нікому не потрібні у форматі "лайт".

Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО. Так само як, я вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна, повною мірою сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Тому що нікому не потрібна українська армія "лайт". Що там буде за захист?

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

"Краще мовчати й не ганьбитися". Лавров відреагував на злив його розмови
Лавров
"Їх усунуть і стратять". Буданов розкрив специфіку контактів із росіянами
Буданов пояснив логіку неофіційних переговорів із росіянами
Зеленський показав понад 50 видів нової української зброї
Офіс Президента України
Зеленський показав, що Україні дійсно є чим пишатися

