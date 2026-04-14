Зеленський показав понад 50 видів нової української зброї

13 квітня в Україні відзначають День зброяра. Це професійне свято людей, які створюють, ремонтують та вдосконалюють зброю для Сил оборони України, забезпечуючи технічну перевагу над ворогом. На цьому тлі глава держави вирішив продемоснтрувати нові вітчизняні розробки, які вже довели свою ефективність безпосередньо на полі бою.
Головні тези:
- За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію.
- Як зазначив президент, вона є масштабною, дієвою та в усіх сенсах вражаючою.
Зеленський показав, що Україні дійсно є чим пишатися
За словами глави держави, йдеться про 56 зразків зброї:
31 дрон: далекобійні, FPV, бомбери, розвідники, ударні камікадзе та перехоплювачі;
7 ракет;
4 засоби радіоелектронної боротьби;
6 наземних роботизованих комплексів;
одну ППО-турель;
3 безекіпажні морські комплекси;
4 спеціалізовані бронеавтомобілі.
Насамперед Зеленський звернув увагу на далекобійну ракетну зброю.
Не можна також не згадати про український реактивний ракетодрон «Пекло». Він може похизуватися дійсно вражаючою швидкістю і високою маневреністю.
За словами президента, дальність його польоту — до 700 км, а бойова частина — від 23 кг.
Зеленський також відзначив ефективність ударного дрону-камікадзе «Січень»: його дальність польоту сягає аж 1400 км, а бойова частина — до 40 кг.
Ба більше, президент показав наземні роботизовані комплекси, завдяки яким уперше в історії цієї війни українські бійці змогли взяти ворожу позицію винятково за допомогою безпілотних платформ.
