Зеленський показав понад 50 видів нової української зброї
Офіс Президента України
Read in English

13 квітня в Україні відзначають День зброяра. Це професійне свято людей, які створюють, ремонтують та вдосконалюють зброю для Сил оборони України, забезпечуючи технічну перевагу над ворогом. На цьому тлі глава держави вирішив продемоснтрувати нові вітчизняні розробки, які вже довели свою ефективність безпосередньо на полі бою.

Головні тези:

  • За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. 
  • Як зазначив президент, вона є масштабною, дієвою та в усіх сенсах вражаючою.

За словами глави держави, йдеться про 56 зразків зброї:

  • 31 дрон: далекобійні, FPV, бомбери, розвідники, ударні камікадзе та перехоплювачі;

  • 7 ракет;

  • 4 засоби радіоелектронної боротьби;

  • 6 наземних роботизованих комплексів;

  • одну ППО-турель;

  • 3 безекіпажні морські комплекси;

  • 4 спеціалізовані бронеавтомобілі.

Насамперед Зеленський звернув увагу на далекобійну ракетну зброю.

Далекобійна крилата ракета наземного базування «Фламінго», серійне виробництво якої стартувало у 2025 році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 3000 км і нести бойову частину вагою понад тонну. Крилата ракета-дрон «Рута», що призначена для ударних і розвідувальних завдань та має дальність польоту до 300 км. Її почали постачати українським захисникам у 2024 році.

Володимир Зеленський

Президент України

Не можна також не згадати про український реактивний ракетодрон «Пекло». Він може похизуватися дійсно вражаючою швидкістю і високою маневреністю.

За словами президента, дальність його польоту — до 700 км, а бойова частина — від 23 кг.

Зеленський також відзначив ефективність ударного дрону-камікадзе «Січень»: його дальність польоту сягає аж 1400 км, а бойова частина — до 40 кг.

Далекобійний ударний дрон-камікадзе «Лютий», прийнятий на озброєння у 2024 році. Він має дальність польоту до 2000 км, бойова частина — 50–75 кг. Далекобійний дрон «Морок», який українські воїни почали застосовувати у 2023 році. Він може нести 30 кг на відстань до 800 км, — наголосив Зеленський.

Ба більше, президент показав наземні роботизовані комплекси, завдяки яким уперше в історії цієї війни українські бійці змогли взяти ворожу позицію винятково за допомогою безпілотних платформ.

Багатоцільовий ударний морський безпілотник Magura V5, розроблений для Головного управління розвідки Міноборони України. Magura V5 став першим у світі безпілотником, що потопив військовий корабель.

Володимир Зеленський

