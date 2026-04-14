Інновації України у сфері БпЛА забезпечили для ЗСУ важливу перевагу на фронті
Джерело:  Fortune

Редакція видання Fortune проаналізувала ситуацію на полі бою в Україні та дійшла висновку, що постійні інновації у сфері безпілотників дають Силам оборони дедалі потужніший “козир” у війні з Росією.

Головні тези:

  • Нові українські технології дають можливість ефективніше вражати російські системи ППО.
  • Практикується використання нових дронів із елементами штучного інтелекту.

Україна випереджає Росію у сфері БпЛА

Ні для кого не секрет, що Росія має перевагу в живій силі на полі бою, що дало їй можливість окупувати немало українських населених пункктів.

Попри це, західна допомога для ЗСУ, а також постійні інновації України у сфері безпілотників дали їй можливість фактично аналювати цю перевагу РФ.

Хоча країна-агресорка також активно удосконалює свої дрони, Україні вдалося добитися набагато більших успіхів.

Ба більше, вона навіть змогла перехопити ініціативу.

Нові розробки українських дронів не лише створюють труднощі для російських військ на фронті, а й змінюють баланс сил на користь України. Удосконалення безпілотників призвело до зростання втрат РФ у 2026 році порівняно з 2025-м, коли вони вже сягали приблизно 30 тисяч осіб щомісяця, — наголошують американські аналітики з Інституту вивчення війни.

