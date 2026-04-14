Інновації України у сфері БпЛА забезпечили для ЗСУ важливу перевагу на фронті

Редакція видання Fortune проаналізувала ситуацію на полі бою в Україні та дійшла висновку, що постійні інновації у сфері безпілотників дають Силам оборони дедалі потужніший “козир” у війні з Росією.
Головні тези:
- Нові українські технології дають можливість ефективніше вражати російські системи ППО.
- Практикується використання нових дронів із елементами штучного інтелекту.
Україна випереджає Росію у сфері БпЛА
Ні для кого не секрет, що Росія має перевагу в живій силі на полі бою, що дало їй можливість окупувати немало українських населених пункктів.
Попри це, західна допомога для ЗСУ, а також постійні інновації України у сфері безпілотників дали їй можливість фактично аналювати цю перевагу РФ.
Хоча країна-агресорка також активно удосконалює свої дрони, Україні вдалося добитися набагато більших успіхів.
Ба більше, вона навіть змогла перехопити ініціативу.
