Інновації України у сфері БпЛА забезпечили для ЗСУ важливу перевагу на фронті

Редакція видання Fortune проаналізувала ситуацію на полі бою в Україні та дійшла висновку, що постійні інновації у сфері безпілотників дають Силам оборони дедалі потужніший “козир” у війні з Росією.

Україна випереджає Росію у сфері БпЛА

Ні для кого не секрет, що Росія має перевагу в живій силі на полі бою, що дало їй можливість окупувати немало українських населених пункктів.

Попри це, західна допомога для ЗСУ, а також постійні інновації України у сфері безпілотників дали їй можливість фактично аналювати цю перевагу РФ.

Хоча країна-агресорка також активно удосконалює свої дрони, Україні вдалося добитися набагато більших успіхів.

Ба більше, вона навіть змогла перехопити ініціативу.