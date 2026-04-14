"Їх усунуть і стратять". Буданов розкрив специфіку контактів із росіянами

Очільник Офісу президента Кирило Буданов повідомив журналістам, що свідомо не розголошує подробиці неофіційних контактів із російською стороною, адже це може послабити переговорні позиції Києва.
Головні тези:
- Відкриття даних щодо неофіційних контактів може призвести до негативних наслідків для Києва.
- Насамперед йдеться про усунення та страту російських учасників і послаблення позицій України.
Буданов пояснив логіку неофіційних переговорів із росіянами
За словами очільника ОПУ, деякі російські переговірники, які беруть участь у закритих каналах комунікації, діють прагматично та чудово усвідомлюють реальний баланс сил.
Кирило Буданов офіційно підтвердив, що команда президента Володимира Зеленського підтримує обмежені та неформальні контакти з російськими представниками, які мають практичне розуміння ситуації на фронті та ресурсних можливостей сторін.
На переконання глави ОПУ, згадані канали комунікації відіграють важливу роль у формуванні сценаріїв подальшого розвитку подій.
Буданов вирішив розтлумачити ЗМІ, чому подробиці мирних перемовин залишаються засекреченими.
Він стверджує, що розкриття даних або тиск на російських учасників контактів може мати негативні наслідки для України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-