Інсайдери дізналися причину провалу переговорів США та Ірану

Згідно з даними анонімних джерел, команда президента США Дональда Трампа у межах мирних перемовин з Іраном вимагала погодитися на 20-річний мораторій на збагачення урану та вивезення його запасів, однак Тегеран був готовий обмежити програму на значно коротший термін.
Головні тези:
- Іран оцінює збитки від війни на Близькому Сході у розмірі 270 млрд дол.
- Виплата репарацій уже обговорювалася із США в Ісламабаді.
Чому США та Іран не змогли домовитися
Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ, у межах мирних перемовин, що відбулися між США та Іраном вихідними в Ісламабаді, команда Трампа повинна була добитися цілком конкретної цілі, однак не зміг.
Йшлося про 20-річний мораторій на збагачення урану, поруч з іншими обмеженнями.
Офіційний Тегеран заявив Вашингтону, що готовий прийняти менші терміни, "з однією цифрою".
Саме через це сторони не змогли домовитися, а мирні перемовини між США та Іраном завершилися гучним провалом.
Як уже згадувалося раніше, на тлі останніх подій США оголосили про блокаду портів Ірану, а в Тегерані пригрозили, що у разі такого кроку поточні ціни на пальне ще "згадуватимуть з ностальгією".
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-