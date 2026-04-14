Інсайдери дізналися причину провалу переговорів США та Ірану

Згідно з даними анонімних джерел, команда президента США Дональда Трампа у межах мирних перемовин з Іраном вимагала погодитися на 20-річний мораторій на збагачення урану та вивезення його запасів, однак Тегеран був готовий обмежити програму на значно коротший термін.

Чому США та Іран не змогли домовитися

Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ, у межах мирних перемовин, що відбулися між США та Іраном вихідними в Ісламабаді, команда Трампа повинна була добитися цілком конкретної цілі, однак не зміг.

Йшлося про 20-річний мораторій на збагачення урану, поруч з іншими обмеженнями.

Офіційний Тегеран заявив Вашингтону, що готовий прийняти менші терміни, "з однією цифрою".

Саме через це сторони не змогли домовитися, а мирні перемовини між США та Іраном завершилися гучним провалом.

Також американські перемовники наполягали на тому, що увесь збагачений уран має бути вивезений з території Ірану. Іранська сторона готова була погодитись на "розведення" (протилежний збагаченню процес) під моніторингом, але не на те, щоб віддати запаси урану.

Як уже згадувалося раніше, на тлі останніх подій США оголосили про блокаду портів Ірану, а в Тегерані пригрозили, що у разі такого кроку поточні ціни на пальне ще "згадуватимуть з ностальгією".