Світові ціни на нафту зросли на 7% через майбутнє блокування США Ормузької протоки

Світові ціни на нафту зросли на 7% і перевищили 100 доларів за барель на тлі підготовки Військово-морських сил США до блокування руху суден через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту стрімко зростають

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,05% і досягли 101,91 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 7,86% – до 104,16 долара за барель.

Стрибок цін відбувся після провалу переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади та визнав, що ціни на пальне можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

Ринок зараз здебільшого повернувся до умов, що передували припиненню вогню, за винятком того, що тепер США заблокують ще до 2 мільйонів барелів нафти на день, що пов'язані з Іраном і проходять через Ормузьку протоку, – заявив керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що блокада розпочнеться в понеділок о 17:00 за київським часом. Обмеження застосовуватимуться до кораблів усіх країн, які заходять до іранських портів або виходять з них. При цьому американські військові не перешкоджатимуть транзиту суден до портів інших держав.

Корпус вартових ісламської революції Ірану попередив, що наближення іноземних військових кораблів до Ормузької протоки розцінюватиметься як порушення перемир'я та зустріне жорстку й рішучу реакцію.

Згідно з даними компанії LSEG, зараз більшість нафтових танкерів намагаються оминати Ормузьку протоку.